Govern presentarà la setmana vinent un programa “valent i decidit” per facilitar l’accés al primer habitatge en propietat

El Govern preveu presentar la setmana vinent el programa destinat a facilitar als residents del país l’accés a un primer habitatge en propietat. Així ho ha anunciat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha qualificat la iniciativa de “valenta i decidida” i ha subratllat que els interessos dels primers set anys es cobriran a fons perdut.
L’objectiu del projecte és revertir la situació actual, marcada per un percentatge baix de llars en propietat —al voltant del 30%—, en contraposició a municipis veïns com Sant Cugat, on el 75% dels residents disposen d’habitatge propi. “Hem d’aconseguir que la gent sigui més propietària. Amb ajudes com aquestes i amb la col·laboració dels bancs, esperem que els residents puguin assolir un pis propi com ho van fer les persones de la meva generació”, ha afirmat Marsol.
En paral·lel, la ministra ha avançat que també es posarà en marxa en breu la borsa de lloguer garantit, vinculada a la cessió dels pisos buits prevista per la Llei Òmnibus. Segons ha explicat, ja s’han començat a signar les primeres cartes adreçades als propietaris per convidar-los a col·laborar amb el programa.
El funcionament d’aquesta borsa difereix dels models de mediació que s’apliquen a altres ciutats. “Serà el Govern qui rebrà la cessió i qui pagarà directament el lloguer al propietari. És un incentiu i un pro important”, ha remarcat Marsol. En tot cas, el sistema no es limitarà als pisos buits. “Si algú ens ofereix un habitatge que no tingui aquesta consideració i el vol incorporar a la borsa, tindrà les mateixes condicions”, ha conclòs.