L’Executiu obre la porta a una connexió ferroviària amb França i abordarà la qüestió amb Macron en la seva visita

El cap de Govern, Xavier Espot, ha obert la porta a estudiar noves opcions de connexió amb França que vagin més enllà del transport per carretera, com ara una eventual connexió ferroviària o un sistema de transport sobre rails entre l’Hospitalet-près-l’Andorre i el Pas de la Casa.
Ho ha manifestat aquest dijous durant la sessió de control al Govern al Consell General, en la qual ha indicat que vol aprofitar la visita prevista del copríncep francès i president de França, Emmanuel Macron, per abordar amb les autoritats franceses possibles alternatives de connexió amb el país veí.
El debat ha sorgit arran d’una intervenció de la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, que ha preguntat pel projecte d’un tramvia entre l’Hospitalet-près-l’Andorre i el Pas de la Casa, una iniciativa que ha qualificat de “molt bona idea”.
En resposta, Espot ha assenyalat que, tot i les inversions que s’han fet per millorar les infraestructures viàries al territori francès, el risc zero en una carretera de muntanya “no existirà mai”. En aquest sentit, ha remarcat que “no tot passa per l’estructura terrestre” i que cada vegada pren més rellevància analitzar altres alternatives de mobilitat que permetin reforçar les connexions amb França.
Amb tot, el cap de Govern ha advertit que projectes d’aquest tipus són especialment complexos i costosos. “No podem generar grans expectatives”, ha apuntat, tot recordant que es tracta d’infraestructures que requeririen estudis tècnics aprofundits i una cooperació estreta amb les autoritats franceses.
El debat sobre les infraestructures amb França s’ha produït en el marc d’una pregunta amb declaració d’urgència presentada per la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, relativa a l’impacte econòmic que el tancament de la carretera RN-20 ha tingut al Pas de la Casa.
Durant la sessió, el ministre de Territori i Urbanisme, Jordi Torres, ha recordat que l’esllavissada del 31 de gener va obligar a tallar la via perquè “comprometia la seguretat”. Davant d’aquesta situació, el Govern ha activat un paquet de mesures excepcionals per donar suport a la vila.
Entre aquestes mesures, Torres ha explicat que entre el 21 de febrer i el 8 de març s’han distribuït 6.204 vals de 30 euros per incentivar el consum al Pas de la Casa —2.551 al febrer i 3.553 al març—, una iniciativa que ha suposat una inversió total de 186.120 euros.
El ministre també ha reconegut que el tancament de la via ha suposat “un cop molt dur per la vila” i ha admès que les dades d’entrada de vehicles han registrat una forta davallada durant les setmanes en què la carretera ha estat tallada.
Durant el debat parlamentari, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, també ha posat el focus en la cooperació amb França en matèria d’infraestructures i ha recordat l’existència d’acords internacionals signats els anys 2017 i 2022 per reforçar la col·laboració en aquest àmbit.