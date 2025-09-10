El Govern avança fins a un centenar de permisos de la quota general que es descomptaran de la partida d’octubre

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’avançament de 100 places de la quota general d’autoritzacions de residència i treball, les quals entraran en vigor aquest dijous i es destinaran exclusivament a professions considerades essencials i estratègiques. Segons ha detallat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, es tracta d’un pas “quirúrgic” per garantir el funcionament del país i un creixement demogràfic sostenible.
Del centenar de permisos, 90 corresponen a autoritzacions de residència i treball i 10 a treballadors fronterers, i com en casos anteriors, el contingent es podrà ampliar en un 30%. Les places s’adrecen als sectors sanitari i educatiu, als cuidadors en centres sociosanitaris, als assistents domiciliaris i als conductors d’autobús, així com a ocupacions dels grups 1 i 2 de la classificació nacional d’ocupacions (directius i tècnics superiors). Totes aquestes autoritzacions es descomptaran de la quota de 900 treballadors que l’Executiu té previst aprovar a l’octubre.
Molné ha justificat la mesura en el fet que la quota d’immigració aprovada a l’abril ja està completament esgotada. “Han entrat més de 1.200 sol·licituds, unes 60 o 70 per sobre de les previstes inicialment, que eren 1.170. Encara avui n’estem resolent alguna, però tècnicament la quota està exhaurida”, ha explicat. Tot i que sectors com l’hostaleria, el comerç, el servei domèstic i la construcció han registrat un fort increment de demandes, la ministra ha remarcat que la decisió del Govern no respon a pressions empresarials. “Aquesta quota obeeix a la necessitat de no paralitzar el país, no a una demanda dels empresaris”, ha insistit.
La ministra ha precisat que no es tracta pròpiament d’un increment de la quota oberta a l’abril, sinó de l’avançament d’una part de la propera. Per aquest motiu, ha recordat que els llocs que s’ocupin ara ja no estaran disponibles a la convocatòria d’octubre, que enguany s’obrirà a principis de mes i no a finals com és habitual. “Hem decidit obrir-lo a principis d’octubre per donar cobertura a les necessitats del sector empresarial”, ha apuntat.
Pel que fa a l’abast de la mesura, Molné ha subratllat que “no és el mateix que falti un cambrer que un directiu” i que l’ampliació respon a dos perfils concrets: llocs estratègics i serveis essencials. En aquest sentit, ha precisat que, per la durada i característiques de la quota, no caldrà fixar topalls d’autoritzacions per empresa. La ministra també ha aclarit que els esportistes professionals, classificats en la categoria 3, no entren dins d’aquesta ampliació perquè no són considerats serveis essencials, motiu pel qual hauran d’esperar a la quota d’octubre.
De cara a les properes setmanes, el Govern es reunirà amb representants dels sectors econòmics per recollir les seves necessitats i incorporar-les a la quota d’octubre, tot i que, segons Molné, “atenent el creixement sostenible pel qual advoca l’Executiu, no es preveu un increment de la xifra inicial”. Pel que fa a la quota de temporada d’hivern, tampoc es contemplen modificacions, tot i que la titular d’Interior ha deixat la porta oberta a introduir ajustos “si les necessitats ho fan necessari”.