El Periòdic d'Andorra
A l'expectativa de l’evolució dels preus

L’Executiu estudia mesures per frenar l’IPC pels carburants sense descartar actuar si la situació ho requereix

Casal apunta que en els darrers dies s’ha detectat un “aplanament” en el preu del barril de petroli, fet que podria donar un respir a curt termini

L’augment de la inflació, impulsat principalment per l’encariment dels carburants en el context del conflicte a l’Orient Mitjà, torna a situar sobre la taula la possibilitat que el Govern adopti noves mesures. Tot i que encara no hi ha cap decisió presa, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que l’evolució dels preus es revisa de manera continuada, “setmana rere setmana”, i que després de la trobada amb el sector dels carburants s’ha obert una fase d’anàlisi per estudiar possibles actuacions i el seu impacte. Aquesta revisió arriba després que l’IPC avançat del març s’hagi situat en el 4,1%, reflectint un repunt destacat.

Segons ha indicat Casal, l’augment de la inflació respon “bàsicament” al context internacional, especialment al conflicte a l’Iran, el qual ha provocat un increment significatiu dels preus dels carburants. En aquest sentit, ha valorat positivament la reunió mantinguda amb els importadors, assegurant que “va anar molt bé” i que el sector va poder traslladar les seves demandes, les quals ara estan sent analitzades pel Govern.

Tot i aquest escenari, el portaveu ha apuntat que en els darrers dies s’ha detectat un cert “aplanament” en el preu del barril de petroli, fet que podria donar un respir a curt termini. Amb tot, ha advertit que cal seguir de prop l’evolució dels mercats, tot recordant que encara no s’han assolit els màxims registrats el 2022 amb la guerra d’Ucraïna.

En cas que finalment s’impulsin mesures, Casal ha deixat clar que aquestes hauran de ser “responsables”, assumibles i amb un impacte real per a la ciutadania. Les opcions passen per actuar sobre tres figures impositives vinculades als carburants (la taxa verda, l’impost especial i l’IGI—), tot i que encara falten dades per acabar de definir els escenaris possibles.

A més, el Govern també vol valorar l’efecte que qualsevol actuació podria tenir sobre el pressupost, tenint en compte que ja s’han impulsat altres polítiques per millorar el poder adquisitiu. En aquest sentit, l’objectiu és que qualsevol mesura contribueixi a frenar l’escalada de l’IPC sense generar una càrrega excessiva per a l’Executiu.

Govern i importadors analitzen com frenar la pèrdua de competitivitat dels carburants davant les rebaixes fiscals

