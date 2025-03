Despesa de l'ens governamental

L’Executiu destina gairebé 196.000 euros a un assessorament sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea

El contracte és el de major import dels 63 serveis externs contractats durant l’actual mandat i se centra en l’estratègia econòmica i fiscal

El Govern ha fet públiques aquest dimecres, a través del Butlletí del Consell General, les respostes a les preguntes formulades per la consellera general Noemí Amador sobre les contractacions d’assessorament extern realitzades durant l’última dècada. Segons la informació facilitada, durant l’actual mandat s’han adjudicat un total de 63 serveis d’assessorament. El contracte de major import correspon a Pascal Saint-Amans, a través de la Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. L’adjudicació, formalitzada el 3 d’abril de 2024, ascendeix a 195.938 euros i se centra en qüestions relacionades amb l’Acord d’associació amb la UE i la definició de les polítiques econòmiques i fiscals del Principat.

Altres contractes destacats inclouen un servei d’assessorament en comunicació, adjudicat el 16 de juny de 2024 a l’empresa AMT Comunicación, per un import de 171.141 euros, així com un estudi tècnic per a l’adaptació del Centre de Tractament de Residus als nous reptes mediambientals. Aquest últim va ser encarregat a l’empresa Sage Industry el 10 de setembre de 2024 per un valor de 151.650 euros, amb l’objectiu d’analitzar estratègies de sostenibilitat i eficiència en la gestió de residus.

Pel que fa a la distribució de les contractacions entre les diferents entitats públiques, el Govern ha formalitzat 18 contractes. Andorra Telecom i l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries n’han gestionat 12 i 11, respectivament. També destaquen les set adjudicacions efectuades tant per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) com per Andorra Desenvolupament i Inversió SAU.

A més, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i Andorra Turisme han impulsat dues contractacions cadascun, mentre que el Centre de Tractament de Residus d’Andorra, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), l’Autoritat Financera Andorrana i la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra han formalitzat un servei cadascuna.

Finalment, el Govern ha assenyalat que alguns contractes d’assessorament no han estat publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) per motius de confidencialitat o per raons de caràcter sensible, atès que la seva divulgació no és obligatòria.