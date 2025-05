Entrevista del cap de Govern

El Govern analitza “mesures compensatòries” davant la fi de la pròrroga dels lloguers l’any 2027

Espot admet que desregular del tot el mercat abans del 2027 seria inviable i aposta per una transició amb regulació parcial

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reconegut aquest dimecres la necessitat urgent d’adoptar mesures sòlides i planificades per afrontar el final de la pròrroga forçosa dels contractes de lloguer, prevista per abans del 2027. En una entrevista emesa per Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), Espot ha deixat clar que el Govern no pot mantenir indefinidament la intervenció del mercat, però que retirar-la del tot seria “suïcida”.

Per evitar un desequilibri sever al sector immobiliari, Espot ha anunciat que l’Executiu treballa en mesures compensatòries, com una possible regulació dels preus del lloguer i l’ampliació del parc públic d’habitatge a preu assequible. Tot i això, ha descartat la imposició d’un topall de preus, al·legant que aquesta fórmula no ha funcionat en altres territoris com la Seu d’Urgell, on ha contribuït a reduir l’oferta.

L’habitatge, al centre de l’agenda del Govern

Durant l’entrevista, el cap de Govern ha reiterat que la situació de l’habitatge és la “principal prioritat” de l’Executiu. Com a mostra, ha citat l’aprovació de la Llei Òmnibus, que pretén regular diversos aspectes del mercat immobiliari, i ha obert la porta a complementar-la amb iniciatives addicionals, com la reformulació del programa d’avals per a la compra d’habitatges.

Segons Espot, el Govern ja ha començat a treballar conjuntament amb les entitats bancàries per oferir un programa més atractiu que inclogui tipus d’interès més baixos i una aportació inicial més elevada per part de l’Estat. Aquest nou programa es dirigirà a ciutadans que compleixin determinats requisits econòmics, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la propietat.

Pel que fa al parc públic d’habitatges a preu assequible, Espot ha admès que la resposta inicial ha estat limitada, però ha defensat que això es deu a un enfocament progressiu. Amb la flexibilització de criteris, espera que més persones puguin accedir-hi. El recompte de pisos buits ha estat un altre dels punts tractats. Espot ha lamentat la manca de dades completes per part d’alguns comuns, però ha destacat que la informació recollida fins ara ja permet començar a dibuixar una imatge realista del parc d’habitatges desocupats i del seu potencial per ampliar l’oferta de lloguer.

Una estratègia d’equilibri en un debat polaritzat

Finalment, Espot ha defensat la posició centrista del seu Govern davant les crítiques dels extrems polítics. “Ni podem liberalitzar completament el mercat, com proposa Montaner, ni tallar de soca-rel la inversió estrangera, com demanen el PS i Concòrdia. La nostra responsabilitat és trobar un punt d’equilibri que, tot i que no agrada a ningú a curt termini, beneficiarà el país a llarg termini”, ha conclòs.