Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació

L’encaix europeu avança amb Espanya i França, però sense respostes clares sobre la integració financera

L’accés a un prestador d’última instància continua condicionat a garanties pendents i sense compromisos ferms per part de les dues vies

El cap de Govern, Xavier Espot, ha informat aquest dimecres que s’ha activat un grup de treball amb el Banc d’Espanya per explorar fórmules que permetin a les entitats bancàries andorranes accedir a serveis com els mecanismes de liquiditat i el prestador d’última instància. Aquesta col·laboració s’ha iniciat després de diverses reunions mantingudes durant els darrers dies i compta, segons ha dit, amb una “molt bona predisposició” per part de l’autoritat espanyola.

Espot ha subratllat que aquesta línia de treball no implica haver descartat l’opció francesa i ha assegurat que les converses amb el Banc de França també continuen. “El fet que s’estigui avançant amb el Banc d’Espanya no vol dir que s’hagi prioritzat aquesta via respecte al Banc de França”, ha afirmat. La decisió final, ha indicat, es prendrà conjuntament amb les entitats bancàries i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), i haurà de preservar l’interès general del país.

Així doncs, el mandatari ha reiterat que qualsevol acord implicarà garanties sòlides d’informació i transparència. “De la mateixa manera que un banc vol conèixer la teva situació econòmica abans de concedir-te un préstec, aquí també es voldran garanties clares”, ha dit, tot remarcant que cap institució financera cedirà accés als seus serveis sense una avaluació prèvia exhaustiva.

Durant la compareixença posterior a la reunió del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació, Espot també ha valorat com a “positiva i constructiva” la trobada recent amb el president del Consell Europeu, António Costa. La reunió va servir per abordar la discussió sobre la naturalesa jurídica del futur acord: si serà exclusiu de la Unió o de caràcter mixt entre institucions europees i estats membres. Segons Espot, aquesta qüestió és competencial i no afecta específicament Andorra ni l’acord en si mateix.

Pel que fa a l’organització del referèndum sobre l’Acord, el cap de Govern ha informat que el reglament que n’ha de regular el finançament es troba en fase de tancament. L’Executiu planteja ara prendre com a base el sistema de subvencions electorals ja previst a la llei electoral, amb una referència de cinc euros per vot, que es distribuiria proporcionalment segons les candidatures o plataformes participants.