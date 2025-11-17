L’EFA alerta que l’Entry/Exit System limitarà l’arribada de treballadors de països tercers sense permís Schengen

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha alertat que la futura implementació de l’Entry/Exit System per part de la Unió Europea pot tenir un impacte significatiu sobre el teixit empresarial del país. Segons el secretari de l’EFA, Daniel Aristot, el nou sistema generarà “moltíssima afectació” en diversos sectors, mentre que el secretari tècnic de l’entitat, Joan Tomàs, ha assenyalat que un dels canvis més rellevants serà que els ciutadans de països tercers “no podran venir a treballar aquí si no tenen un permís Schengen”. Tomàs ha indicat que aquest requisit modificarà “la dinàmica a què estàvem acostumats” i obligarà les empreses a fer “contractacions en origen”.
En aquest context, l’EFA considera que la via més adequada serà reforçar la cooperació entre estats. Tomàs ha explicat que “es tracta de trobar una solució de cooperació fronterera”, i ha afirmat que ja hi ha treballs en marxa entre el Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra i el d’Espanya. Segons el secretari tècnic, l’objectiu és “intentar trobar un acord que sigui bo per a totes les parts”.
L’EFA dedicarà el 23è fòrum a analitzar el nou escenari internacional
Per altra banda, l’EFA ha anunciat que dedicarà el seu 23è fòrum a analitzar el nou context internacional i els seus efectes sobre les empreses. L’esdeveniment se celebrarà el divendres 28 de novembre i inclourà tres ponències. Aristot ha explicat que “vivim un moment complex”, marcat per canvis econòmics, polítics i socials que tenen “un impacte directe en les nostres empreses, en la manera com competim i com planifiquem el futur”. Segons el secretari, la jornada pretén comprendre aquesta evolució i “veure com podem transformar els reptes en opcions de creixement i cooperació”.
El primer bloc del fòrum estarà dedicat al context internacional. El professor d’Economia i Finances de l’IESE Business School, Xavier Vives, oferirà una conferència per analitzar com s’estan redefinint els equilibris de poder global i com aquesta evolució afecta àmbits com el comerç, l’energia i la tecnologia. El segon bloc se centrarà en Europa. El doctor en ciència política del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, protagonitzarà un col·loqui sobre l’agenda europea en un moment de transformació. El tercer bloc estarà dedicat a un cas empresarial. La presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, oferirà una conferència sobre “la importància dels valors familiars i la governança com a pilar de solidesa i continuïtat de les empreses familiars”.