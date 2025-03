L’aprovació de la Llei Òmnibus se signa amb un segell taronja que no deixa espai per a afegits d’altres colors

El Consell General ha aprovat aquest dijous la Llei Òmnibus amb els vots favorables de la majoria parlamentària i el rebuig de l’oposició, la qual no ha vist acceptada cap de les seves esmenes. La normativa incorpora mesures en matèria d’habitatge, sostenibilitat i fiscalitat, destacant la construcció d’un parc públic d’habitatge com a eix principal.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat la llei assegurant que “el Govern ha fet de l’habitatge la seva principal prioritat” i que la inversió de 170 milions d’euros en el parc públic d’habitatge evidencia aquest compromís. La titular de la cartera ministerial ha afirmat que la llei busca aflorar pisos buits i d’ús turístic al mercat de lloguer ordinari, i ha instat a reflexionar sobre si “aquesta llei fa aflorar pisos, empitjorarà la situació o suscita discriminació”. També ha criticat que les crítiques de l’oposició “fan de visionaris per al 2027, quan el que cal ara és consens i no confrontació”.

Per altra banda, la vicepresidenta demòcrata Maria Marticella ha defensat la llei com un instrument per garantir un creixement sostenible i ha criticat els discursos de l’oposició: “No es pot demonitzar els propietaris”. Ha assegurat que “veurem d’aquí a uns anys que aquesta llei va ser encertada” i ha instat l’oposició a fer un “esforç de pragmatisme”. En aquesta línia, el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha destacat que la nova regulació permetrà quadruplicar l’oferta de pisos de lloguer i ha subratllat que “les mesures de protecció als llogaters també han estat iniciativa de la majoria”.

Des d’Andorra Endavant, Carine Montaner ha lamentat el rebuig a la seva proposta de crear un parc públic d’habitatge amb cases modulars i lloguers de 300 o 400 euros. “En sis mesos podríem tenir habitatges a baix cost”, ha defensat. Montaner també ha insistit en la necessitat de donar suport als joves i a les persones grans, tot alertant contra un “intervencionisme excessiu”.

Des del grup parlamentari Socialdemòcrata, però, s’han mostrat contundent en la seva oposició. El seu president, Pere Baró, ha qualificat la llei de “presa de pèl” i ha advertit que “patirem aviat les conseqüències”. Ha criticat que no s’hagin acceptat les seves propostes per modificar la “trampa del fill” ni altres mesures per limitar l’especulació. “Aquesta llei no arreglarà res i serà inaplicable”, ha sentenciat.

El portaveu de Concòrdia i president del grup, Cerni Escalé, ha denunciat que la normativa no frenarà l’especulació immobiliària i que “el preu dels habitatges continuarà pujant”. Ha criticat que la facilitació de la primera compra d’un habitatge és insuficient, ja que “només cobreix el 5% de la transacció mentre que el benefici per als especuladors és superior als 100.000 euros”. A més, ha advertit que la llei no resol la congestió del trànsit ni l’augment de residents, i que les ajudes en habitatge “acaben beneficiant directament els especuladors”.

Per la seva banda, el conseller no adscrit Victor Pintos ha expressat dubtes sobre la limitació de la inversió estrangera, afirmant que “les empreses de capital estranger podrien veure’s afectades, generant inseguretat jurídica”. No obstant això, ha confirmat el seu vot favorable al projecte per la seva importància estratègica.

Marsol ha conclòs el debat recordant que “s’han reunit amb tots els agents per millorar el text inicial” i ha defensat que la llei afavorirà l’accés a l’habitatge, promourà un turisme més residencial i inclou mesures fiscals com la reducció de l’ITP i l’IPF. Ha destacat que el text també conté programes per fomentar la compra del primer immoble entre els joves.

Finalment, la Llei per al Creixement Sostenible i el Dret a l’Habitatge ha estat aprovada amb 17 vots a favor i 10 en contra, consolidant el full de ruta del Govern en matèria d’habitatge i regulació econòmica.