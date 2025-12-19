L’APBI alerta que la futura llei del lloguer no desintervindrà el mercat ni resoldrà els problemes estructurals

L’Associació de Propietaris de Béns Immobles d’Andorra (APBI) ha fet públic el seu posicionament davant l’esborrany del projecte de llei del Govern sobre el règim jurídic dels arrendaments d’habitatge per al període 2027-2032, alertant que les mesures proposades no suposen una desintervenció real del mercat del lloguer, sinó la continuïtat d’un model regulador que, al seu entendre, no ha resolt els problemes estructurals existents.
Segons l’associació, el context actual ve marcat per un creixement demogràfic sostingut, amb més de 2.000 nous residents en l’últim any, la qual cosa no ha anat acompanyada d’un augment proporcional de l’oferta d’habitatge de lloguer. Aquest desequilibri entre oferta i demanda, assenyalen, genera escassetat d’habitatges disponibles, llistes d’espera i tensions en els preus, i no pot abordar-se únicament mitjançant mecanismes de control de rendes.
L’APBI subratlla que una part majoritària dels contractes de lloguer vigents al Principat presenta rendes mensuals d’entre 500 i 1.000 euros, molt per sota dels valors que sovint es mostren als portals immobiliaris. En aquest sentit, considera que els preus publicats corresponen principalment a una fracció reduïda del parc, formada per habitatges nous o recentment reformats, i que no reflecteixen la realitat general del mercat existent.
Pel que fa a la denominada “descongelació” de les rendes, l’ens adverteix que els increments previstos són limitats, graduals i condicionats, i no tenen en compte l’evolució real dels costos associats a la propietat i al manteniment dels immobles. Aquesta situació, apunten, afecta la rendibilitat dels habitatges de lloguer i pot tenir un impacte directe en la qualitat del parc immobiliari, ja que dificulta les inversions en conservació, rehabilitació i millores energètiques.
El posicionament també alerta que la rigidesa normativa i la inseguretat jurídica poden desincentivar la inversió i afavorir la retirada progressiva d’habitatges del mercat de lloguer. A llarg termini, això podria reduir encara més l’oferta disponible i agreujar les dificultats d’accés a l’habitatge, amb conseqüències econòmiques i socials.
Finalment, l’APBI defensa que la protecció de les persones i famílies amb dificultats d’accés a l’habitatge ha de recaure principalment en l’Estat mitjançant polítiques públiques específiques i ajuts directes, i no traslladar-se de manera gairebé exclusiva als propietaris. Per aquest motiu, reclama una revisió profunda de la proposta legislativa abans de la seva aprovació, amb l’objectiu d’avançar cap a un mercat del lloguer equilibrat, sostenible i funcional.