Resposta a la decisió del Constitucional

El sector dels allotjaments turístics lamenta el canvi de les “regles del joc” en el règim de les llicències d’habitatges

Ruiz critica que la norma associï la llicència al propietari, i manté en suspens la via judicial fins que es doni un cas real amb afectació econòmica

L’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT) ha expressat el seu desacord amb la decisió del Tribunal Constitucional de desestimar el recurs d’empara presentat per l’entitat. El recurs, centrat en l’article 4 de la Llei de sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, pretenia impugnar el nou règim de les llicències d’habitatges d’ús turístic en considerar que s’hi aplicaven criteris retroactius. Segons el president de l’associació, Àlex Ruiz, l’objectiu era protegir drets adquirits i evitar la pèrdua de valor patrimonial en casos de transmissió d’immobles amb llicència turística activa.

Ruiz ha reconegut que la resolució era previsible, atès que el recurs es basava en un supòsit i no en un cas concret. “Sempre ens han dit que no hi havia base perquè no hi havia cap cas real. Era un exercici jurídic sobre què passaria si algú perdés la llicència en una compravenda”, ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC. L’entitat, de moment, ha decidit no presentar nous recursos i mantenir la qüestió en espera fins que es produeixi un cas efectiu. “Quan tinguem una situació en què s’hagi perdut una llicència i es pugui quantificar l’impacte econòmic, reprendrem el procés”, ha avançat.

El president de l’associació ha recordat que en el moment de l’aprovació de la llei anterior, durant el mandat de Toni Martí i amb Francesc Camp al capdavant de Turisme, es va assegurar que les llicències serien permanents i associades a l’habitatge. “Ara ens trobem que han canviat les regles del joc i que la llicència s’associa al propietari. Això no pot ser”, ha denunciat. Segons Ruiz, aquest canvi representa un perjudici per als propietaris que, per raons econòmiques o personals, necessitin vendre l’habitatge sense perdre la capacitat d’explotar-lo com a allotjament turístic.

Reclamació de nous actius turístics al Pas de la Casa

Ruiz també ha reiterat la petició a Andorra Turisme i al Govern perquè impulsin un projecte estable i atractiu al Pas de la Casa, amb l’objectiu de dinamitzar l’economia de la zona durant els mesos d’estiu. Tot i reconèixer que es fan accions puntuals com curses de muntanya, ha insistit que no són suficients per revertir la feblesa de la temporada estival. “Un cap de setmana no arregla quatre mesos”, ha afirmat. En aquest sentit, l’AEAT proposa la instal·lació d’un actiu turístic fix, com un pont tibetà o una passarel·la panoràmica, la qual esdevingui un pol d’atracció.