Presumpta vulneració de drets

El Tribunal Constitucional tomba el recurs dels allotjaments turístics i dona validesa a la via judicial seguida fins ara

L’Alt Tribunal conclou que no es va vulnerar cap dret i recorda que la impugnació d’una llei no pot canalitzar-se a través d’un recurs d’empara

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d’empara presentat per l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT) i per una societat mercantil que en forma part. Les entitats denunciaven una presumpta vulneració del dret a un procés degut i a l’accés a la justícia en el marc del conflicte judicial obert arran de la nova Llei de sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme. En concret, impugnaven l’article 4 d’aquesta norma, en considerar que afectava drets consolidats relacionats amb les llicències d’habitatges d’ús turístic concedides abans de l’entrada en vigor de la llei.

El conflicte es remunta a l’octubre del 2022, quan les entitats van demanar al ministre de Turisme, Jordi Torres, que reconegués la vigència de les llicències ja atorgades. El Govern va rebutjar la petició, i posteriorment també el recurs administratiu presentat. Davant la negativa, les entitats van acudir a la Batllia, però aquesta va declarar inadmissible la demanda. El Tribunal Superior va confirmar la decisió, argumentant que no hi havia cap acte administratiu concret que pogués ser impugnat, sinó una petició genèrica sobre la interpretació d’una norma legal.

Davant aquest escenari, l’AEAT i la societat afectada van portar el cas davant del Constitucional, al·legant una vulneració del dret a obtenir una resposta judicial efectiva. També demanaven que es declarés inconstitucional l’article 4 de la llei, al considerar que s’aplicava amb efectes retroactius i perjudicava drets adquirits. Segons la seva argumentació, la norma comportava una limitació injustificada de l’activitat econòmica i una pèrdua de valor patrimonial, que equiparaven a una expropiació sense compensació. A més, consideraven que s’incomplien els principis de seguretat jurídica i protecció del dret a la propietat privada.

Ara, però, el Constitucional ha descartat aquests arguments. En la seva resolució, constata que no s’ha vulnerat cap dret fonamental i que les decisions dels tribunals ordinaris van seguir els tràmits legalment establerts. El TC considera que la manera com la Batllia i el Superior van resoldre el cas s’ajusta a dret, i recorda que el recurs d’empara no pot servir per impugnar directament una llei, ja que això correspon únicament als tribunals a través d’un procediment específic.

El Tribunal també assenyala que la via escollida per impugnar la norma no era la pertinent, i rebutja que les resolucions judicials impugnades siguin il·lògiques o arbitràries. Així mateix, aclareix que, tot i que la Constitució reconeix el dret a la propietat privada, aquest no forma part del grup de drets fonamentals protegits a través d’un recurs d’empara.