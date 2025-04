Personal Eventual

L’administració ha contractat 225 treballadors eventuals des del juny 2023 per cobrir vacants i reforçar serveis

El Govern justifica les contractacions per raons operatives i assegura que tots els candidats acreditaven la titulació requerida

Des del mes de juny del 2023, l’administració ha incorporat 225 treballadors eventuals per cobrir diferents llocs de feina dins l’estructura del Govern, incloent-hi diversos departaments i també cossos especials com la policia o Institucions Penitenciàries. Així es desprèn d’una resposta escrita de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, a una consulta formulada per la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner. Segons s’hi detalla en la informació publicada aquest dimecres, els motius d’aquestes contractacions han estat diversos: cobrir places vacants, fer front a un excés de tasques, substituir personal, dur a terme funcions periòdiques o executar projectes específics.

Tot i que en molts dels casos no s’ha aplicat el principi de publicitat, igualtat i concurrència, l’Executiu assegura que “tots els processos de selecció han estat justificats suficientment pel departament de destí i aprovats per la secretaria d’Estat de Funció Pública”. A més, es remarca que totes les persones contractades des del juny passat “han acreditat la titulació requerida per al lloc de treball”. Aquestes explicacions responen a la voluntat de Montaner d’evitar “possibles pràctiques abusives del Govern amb finalitat electoral”.

Pel que fa a les adscripcions temporals al cos general concedides des de mitjans del 2023 fins a l’actualitat, s’especifica que se n’han autoritzat 21, de les quals en quinze tampoc s’ha respectat el principi de publicitat, igualtat i concurrència. En un dels casos, s’ha fet una cobertura de plaça com a mesura cautelar. Finalment, també es comunica que durant aquest mateix període s’han acordat quinze comissions de servei.