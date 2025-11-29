Ladislau Baró assumirà la presidència de DA mentre Espot evita obrir el debat sobre el lideratge electoral

Ladislau Baró encapçalarà la presidència de la nova executiva nacional de DA. Així s’ha anunciat aquest dissabte en el marc del 10è Congrés Ordinari de Demòcrates, on la militància ha escollit els membres que lideraran el partit. Ara bé, el cap de Govern i fins ara president de l’entitat, Xavier Espot, s’ha mostrat contrari a obrir encara el debat sobre qui haurà d’assumir el lideratge electoral i ha aclarit a la premsa que el fet que Baró hagi estat escollit president no implica necessàriament que ell hagi de ser el cap de llista a les properes eleccions. “Del que es tracta és de parlar del projecte i, quan hàgim parlat del projecte, parlarem de les aliances i, després, buscarem les persones. Així ha de ser”, ha recalcat. Ha afegit que, al seu parer, l’objectiu d’aquesta nova executiva és seguir aquest ordre, tenint en compte que encara queda un any i mig per a les eleccions generals. “Jo penso que totes les persones que formen part de l’executiva són potencialment candidats, i bons candidats, per a les properes eleccions generals, però no té per què ser necessàriament alguna de les persones que ara en formen part”, ha apuntat.
Amb relació als moviments que han fet altres partits, Espot ha comentat que veu “una mica de correcuites i de nerviosismes”, així com “d’aliances i de prealiances”, i ha assegurat que DA no està en aquesta dinàmica. “Creiem que ara del que es tracta és d’estar centrats en el projecte i, sobretot, en el país; estem governant i això és el que ens ocupa i ens preocupa, no només des del Govern i de la majoria parlamentària, sinó també des del partit” ha afirmat, mentre assenyalava que les enquestes els continuen sent favorables tot i els catorze anys al Govern i el fet de no tenir encara un candidat. “Continuem encarnant la centralitat —i ningú ho fa com nosaltres—, i és en aquesta centralitat on la majoria de la ciutadania es troba còmoda i ben representada; això explica per què encara estem ben situats a les enquestes” ha afegit. Davant d’una pregunta de la premsa, Espot també ha afegit que creu que l’Acord d’Associació no condicionarà significativament les eleccions, ja que els calendaris previsibles permetran que cadascun segueixi el seu curs sense interferències importants.
Per la seva banda, Baró —que durant el seu discurs ha assenyalat que alguns dels reptes estratègics del país passen per afrontar amb realisme qüestions com l’impacte del canvi climàtic al Pirineu, la pressió sobre l’habitatge, la necessitat d’un creixement “assumible” i els senyals d’alerta en l’àmbit de les pensions i la demografia— ha remarcat que aquests desafiaments només es podran gestionar si institucions i sector privat actuen de manera coordinada. També ha posat en relleu que la piràmide poblacional andorrana tendeix a invertir-se i que la forta immigració, tot i mitigar la baixa natalitat, està transformant l’estructura social del país.
Davant d’una pregunta de la premsa sobre què canviarà al partit sota la seva presidència, Baró ha explicat que “canviarà allò que és inherent a l’estil de cadascú”, tot i que es mantindrà la genètica del partit. “Crec que els canvis no vindran tant pel fet que hi hagi una nova executiva o que una persona o una altra ocupi la presidència o la secretaria general, sinó pel fet que allò que canvia és el context: canvia l’entorn, canvia la realitat política. Sobretot, els aspectes de l’agenda política i dels reptes que té plantejats el país sempre es van movent, sempre van mutant, i per tant canviarà tot el que tingui a veure amb l’adequació a aquests nous desafiaments” ha apuntat. Ha insistit que començar a especular sobre un possible candidat a cap de Govern “no toca”. “No estem en un moment preelectoral, ni de bon tros. Per tant, el que acabem de fer és constituir una nova executiva, intentar engegar aquesta nova etapa del partit, fer feina interna i començar a desenvolupar eixos programàtics —no un programa electoral—, sinó eixos que girin al voltant de tots aquests temes que conflueixen en la qüestió del creixement, en el sentit més ampli, i en l’assumibilitat o sostenibilitat d’aquest creixement” ha afegit.