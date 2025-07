L’activitat agrícola i ramadera disposarà de construccions de fins a 1200 m² per facilitar el relleu generacional del sector

La reforma reconeix el valor ambiental, productiu i patrimonial del camp, i dona noves eines als professionals per desenvolupar-hi la seva activitat

El Consell General ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, amb l’objectiu d’introduir mesures que permetin facilitar la continuïtat i el desenvolupament de l’activitat agrícola i ramadera al país. El titular de la cartera, Guillem Casal, ha defensat la iniciativa legislativa subratllant que “des de fa dos anys treballem per garantir el relleu generacional del sector primari del nostre país”.

Casal ha explicat que l’agricultura i la ramaderia d’Andorra es fonamenten en quatre pilars: el valor sentimental i tradicional d’un sector amb arrels familiars profundes; la contribució mediambiental que representa la seva tasca; el valor turístic vinculat al paisatge que mantenen, i la producció de productes de qualitat com carn, vi, mel, trumfes i aliments ecològics.

La reforma inclou mesures urbanístiques que permeten autoritzar construccions provisionals en terrenys considerats sòl urbà no consolidat, urbanitzable i no urbanitzable. En el cas dels dos primers, es podran instal·lar construccions amb finalitats agrícoles, apícoles o forestals que tinguin una superfície d’entre 400 i 500 metres quadrats, sempre que la parcel·la tingui com a mínim una extensió doble i que els edificis no superin les dues plantes. A més, es podran autoritzar construccions temporals destinades a l’activitat ramadera —com ara la cria, l’engreix o la producció de bestiar— amb una superfície màxima de 1.200 metres quadrats, segons les característiques i necessitats de cada espècie.

Amb aquestes modificacions, es vol donar resposta a les necessitats actuals del sector, millorant la funcionalitat de les explotacions, el benestar animal i la seguretat de les instal·lacions. “Avui estem aquí per tirar endavant un nou pas significatiu pel sector primari”, ha afirmat Casal, que ha volgut agrair la implicació de tots els grups parlamentaris, així com les aportacions tècniques dels comuns i el paper fonamental de l’Associació de Pagesos i Ramaders.

La consellera socialdemòcrata, Susanna Vela, ha compartit la necessitat de facilitar el relleu generacional i ha expressat confiança que la modificació aporti “eficàcia i ordenament del territori”. Tot i això, ha instat el Govern a “accelerar els treballs de reforma de les zones inundables”, tot reconeixent que es tracta d’una matèria complexa però que, segons ha dit, no hauria de patir més retards.

En una línia semblant, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha expressat el suport de la seva formació al text: “Sempre trobareu el nostre suport en aquest sector”, ha afirmat. Per altra banda, el conseller del grup parlamentari de Concòrdia, Jordi Casadevall, ha defensat la iniciativa fent lectura d’un fragment literari en què es posava en valor la tasca d’agricultors i ramaders.

Finalment, en representació del grup parlamentari demòcrata, la consellera Sílvia Riba ha qualificat la reforma de “remodernització de la llei agrícola del nostre país”, tot remarcant la importància de fer atractiu aquest àmbit per a les noves generacions i reconeixent l’esforç històric de moltes famílies: “Hem crescut veient els nostres padrins treballar amb sacrifici. Era una vida dura i avui veiem com persones de la nostra edat, fills i nets de ramaders i pagesos, lluiten per mantenir viu el sector”, ha conclòs.