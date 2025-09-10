Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una de les reunions celebrades durant l'estiu entre l'Executiu i els sindicats. | SFGA
Arnau Ojeda Garcia
Serrells a tancar

L’acord entre el Govern i el sector públic, “gairebé” tancat a falta d’algunes esmenes per part del cos de docents

Casal ha remarcat el "bon procés de diàleg", el qual ha facilitat "una comprensió de les demandes" plantejades per ambdues parts

El portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, ha explicat aquesta tarda, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que el Govern està avançant de manera satisfactòria en les negociacions amb els sindicats per a la revisió salarial dels treballadors públics. “Hi ha un document gairebé tancat, però encara queden algunes esmenes plantejades per part d’alguns sindicats, com és el cas del d’Educació”, ha assenyalat. Tot i aquests darrers detalls pendents, el portaveu s’ha mostrat confiat que l’acord es pugui assolir en un termini breu: “Som optimistes perquè es pugui tancar en els propers dies o setmanes”, ha apuntalat.

Casal ha remarcat el “bon procés de diàleg establert”, que, segons ha expressat, ha facilitat un “diàleg i una comprensió de les demandes” plantejades per ambdues parts. Aquest intercanvi ha permès delimitar fins on pot arribar cadascun dels actors implicats i encaminar-se cap a un acord. En aquest punt, només quedaria pendent el “tancament de serrells” per poder disposar d’un document definitiu amb les mesures a aplicar.

