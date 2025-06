Reunió del Pacte d’Estat

L’Acord d’associació continua pendent de definició jurídica i es trasllada a la presidència danesa de la Unió Europea

La indefinició sobre la naturalesa jurídica del text frena l’acord polític, mentre el Govern continua insistint que es mantindrà a l’agenda europea

El cap de Govern, Xavier Espot, ha informat aquest dijous els membres del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació que la decisió sobre la signatura del text entre Andorra i la Unió Europea es traslladarà a la presidència danesa del Consell de la UE, la qual assumirà el càrrec a partir de l’1 de juliol. Aquest canvi de lideratge arriba després d’un semestre marcat per l’activitat diplomàtica sota presidència polonesa, però sense que s’hagi assolit encara un acord polític sobre un dels punts centrals: la naturalesa jurídica del text.

Aquesta indefinició —si l’Acord serà considerat mixt (i requerirà ratificació dels estats membres) o no mixt (EU only)— continua sent un obstacle clau. Es tracta d’una decisió política que només es pot adoptar per unanimitat, fet que en la pràctica podria allargar els terminis o condicionar el ritme del procés.

Des del Govern s’ha volgut transmetre un missatge de continuïtat, tot assegurant que s’ha treballat per tal que l’Acord es mantingui a l’agenda de la Unió Europea, i que la presidència danesa ja s’ha compromès a mantenir-lo en l’ordre del dia del grup EFTA, encarregat de l’anàlisi prèvia. Tot i això, la incertesa sobre el calendari i el consens entre els 27 estats membres persisteix, i no es descarta que el procés entri en una fase més lenta si no es desencalla l’acord jurídic dins el Consell.

Un cop aquest pas quedi resolt, serà el Consell de la Unió Europea qui haurà d’adoptar la decisió formal de signatura i autoritzar la Comissió Europea a signar l’Acord amb Andorra i San Marino. La signatura, però, no tindrà valor jurídic immediat, sinó que servirà per estabilitzar el text i obrir el camí cap a la ratificació, el qual haurà d’incloure l’aval del Parlament Europeu i la celebració del referèndum consultiu a Andorra.

Paral·lelament, Espot ha informat que el reglament del referèndum es troba en la seva fase final de redacció. Un cop el text estigui estabilitzat i validat tècnicament, es posarà en coneixement dels consellers generals —en un gest excepcional— perquè hi puguin fer aportacions, tal com ja es va fer durant la pandèmia. El Govern manté la intenció de facilitar la participació del conjunt de l’arc parlamentari, tot i que la redacció del reglament és competència exclusiva de l’Executiu.

També s’ha anunciat que, a partir del setembre, es desplegarà una campanya informativa adreçada al sector empresarial, responent a les inquietuds expressades en l’última enquesta de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), en què es reclamava més claredat sobre les implicacions econòmiques de l’Acord.