L’ABA expressa la seva “indignació i rebuig” davant la demanda de Funció Pública d’inscriure’s com a sindicat

L’Associació de Bombers d’Andorra ha fet públic un comunicat en què expressa la seva “indignació i rebuig” davant la comunicació enviada pel secretari d’Estat de la Funció Pública, Marc Cornella. En la missiva, el secretari d’Estat assenyala que l’entitat “hauria de normalitzar la seva situació” i inscriure’s en el registre d’organitzacions sindicals abans de finals de novembre per poder mantenir el diàleg amb el Govern. Segons el col·lectiu, aquest correu electrònic va ser enviat únicament al tresorer de l’associació, excloent-ne el president, un bomber jubilat. L’Associació qualifica aquesta actuació de “greu i inacceptable” i l’interpreta com un “menysteniment” cap als membres jubilats del cos i cap a la pròpia entitat.
L’organització assegura que està “legalment registrada” al Registre d’Associacions del Govern i que, per tant, “no necessita cap inscripció addicional”. En el comunicat, recorda que l’associació existeix “des de fa molts anys” i que ha estat “una peça històrica en l’evolució del Cos de Bombers d’Andorra”, amb funcions de debat, defensa i cohesió entre bombers en actiu i jubilats. A més, la mateixa assemblea de l’entitat va decidir integrar-se a la Unió Sindical d’Andorra (USdA), la qual forma part de la Confederació Europea de Sindicats (CES). Aquesta afiliació, afirmen, reforça la seva “legitimitat representativa”.
“No necessita cap inscripció addicional […] L’associació existeix des de fa molts anys i ha estat una peça històrica en l’evolució del Cos de Bombers d’Andorra” – Associació de Bombers d’Andorra
Davant del que consideren “un atac” a la seva autonomia, l’associació anuncia que traslladarà la situació a la Confederació Europea de Sindicats perquè conegui “com es vulneren i s’intenten restringir drets associatius dins la Funció Pública andorrana”. Els bombers també recorden un precedent judicial: la sentència del Tribunal Constitucional del 7 de setembre del 2009, la qual va reconèixer que el Govern havia vulnerat els drets fonamentals de diversos membres del cos arran d’un escorcoll il·legal a la caserna de Canillo l’any 2008. Segons l’associació, aquell episodi “va marcar un precedent claríssim” i evidencia “una continuïtat en el menyspreu institucional pels drets fonamentals”.
“L’exigència només pot entendre’s com una maniobra de control burocràtic i ideològic […] L’associació no acceptarà cap ingerència polític” – Associació de Bombers d’Andorra
El comunicat subratlla que la Llei de la Funció Pública permet als funcionaris organitzar-se tant a través de sindicats com d’associacions, i qualifica la petició del Govern d’“interpretació errònia i restrictiva” de la norma. En aquest sentit, l’Associació de Bombers d’Andorra considera que l’exigència d’inscriure’s com a sindicat “només pot entendre’s com una maniobra de control burocràtic i ideològic” i adverteix que “no acceptarà cap ingerència política”.
Finalment, el col·lectiu reclama una “rectificació pública immediata” per part del secretari d’Estat i del Govern, als quals demana que “s’abstinguin d’utilitzar mètodes d’intimidació o exclusió”. “La llibertat associativa no és negociable, no s’ha de revalidar i no es pot sotmetre a cap registre addicional”, conclou el text, que també apunta que “el que realment necessita normalització és l’actitud d’un Govern que sembla oblidar que servir el país implica respectar els qui l’han servit tota la vida”.