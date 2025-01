La votació de la llei Òmnibus s’ajorna fins al març per “afavorir” el consens parlamentari

La votació de la llei Òmnibus al Consell General s’ha ajornat fins a la primera setmana de març, a causa de la complexitat del text i amb l’objectiu de donar més temps als grups de l’oposició per presentar esmenes. Segons ha informat el Govern aquest dimecres, l’objectiu principal és aconseguir “el millor text possible”, elaborat de manera “transversal i global”, per garantir un impacte efectiu tant en el creixement sostenible del país com en la protecció del dret a l’habitatge.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha destacat que l’ajornament posa de manifest “la mà estesa de la majoria per continuar consensuant el text amb els partits de l’oposició”. Casal ha recordat que, malgrat que Demòcrates podria utilitzar la seva majoria numèrica al Consell General per aprovar la llei de forma unilateral, s’ha optat per un procés més inclusiu, una decisió que, segons ell, “honora” els parlamentaris.

El ministre també ha fet una crida als grups de l’oposició perquè aquesta “cortesia parlamentària” es converteixi en un gest “bidireccional”. En aquest sentit, ha instat l’oposició a aprofitar aquesta oportunitat per consensuar o pactar el màxim possible del text, remarcant que “tots volem el mateix: resoldre una problemàtica que preocupa cada vegada més a la societat”.