  • La titular de la cartera ministerial d'Habitatge, Conxita Marsol. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Situat al carrer René Baulard

La vintena de pisos assequibles de l’antic hotel Hermus tindran una renda mensual d’entre 416 i 602 euros

El nou conveni entre l'Executiu i l'INH detalla que l’immoble té dotze pisos d’un dormitori i vuit de dos dormitoris, a més de vuit places d’aparcament

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat el conveni de col·laboració entre el Govern i l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) per a la gestió dels pisos a lloguer assequible de l’antic hotel Hermus d’Encamp, situat al carrer René Baulard. L’immoble consta de sis plantes i vint habitatges, dotze d’un dormitori i vuit de dos dormitoris, amb uns imports mensuals que oscil·len entre els 416,27 i els 602,53 euros, en funció de la superfície i la distribució de cada unitat. Les tipologies d’una habitació, amb superfícies entre 45 i 52 m², tenen preus que van dels 416,27 als 475,71 euros, mentre que en el cas dels pisos de dues habitacions, d’entre 48 i 65 m², les rendes se situen entre els 449,96 i els 601,61 euros.

L'edifici compta amb dos accessos diferenciats: un a la façana principal per al centre d'aprenentatge de català ubicat a la planta baixa, i un altre a la façana lateral per a la zona residencial.

L’edifici compta amb dos accessos diferenciats: un a la façana principal per al centre d’aprenentatge de català ubicat a la planta baixa, i un altre a la façana lateral per a la zona residencial. A més, s’incorpora una zona d’aparcament exterior amb vuit places, reservades en primer terme per a les persones adjudicatàries que disposin de vehicle. El preu per cedir-ne l’ús és de 44,15 euros mensuals i si resten places disponibles una vegada completada l’adjudicació, es poden oferir a altres adjudicataris del parc públic d’Encamp, i, en últim terme, al públic resident a la parròquia.

