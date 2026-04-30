  • La delegació de l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte amb la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor. | Govern d'Andorra
Ronda de contactes

Andorra i l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte exploren vies de col·laboració a nivell polític i tècnic

Entre les qüestions d'interès per la UNODC hi figuren la gestió del fenomen de les drogues i el combat contra el crim organitzat transnacional

Andorra ha acollit aquest dijous una delegació de l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC), la qual s’ha reunit amb diferents departaments del Govern amb l’objectiu principal d’aprofundir en el coneixement mutu i explorar vies concretes per reforçar la participació del Principat en les activitats de la UNODC, tant a nivell polític com tècnic.

Aquesta visita s’emmarca en una ronda de contactes que la UNODC està duent a terme amb diversos països amb l’objectiu d’ampliar i diversificar les seves aliances, especialment amb els quals fins ara no ha mantingut una cooperació estructurada. L’organisme, de fet, ha identificat Andorra com un soci potencial arran del seu compromís amb el multilateralisme i la trajectòria de col·laboració amb altres agències del sistema de les Nacions Unides, com la UNESCO.

La delegació desplaçada a Andorra està integrada pel subdirector general de la Divisió d’Anàlisi de Polítiques i Afers Públics i responsable de la Branca d’Afers Públics i Suport a les Polítiques, Fedor Klimchuk, i pel responsable de Relacions Exteriors de la Secció de Cofinançament i Associacions, Igor Kondratyev. Per part del Principat, han mantingut reunions amb representants dels principals departaments concernits, incloent-hi els àmbits d’interior, policia, salut, ciberseguretat, antidopatge i afers exteriors.

Entre les qüestions d’interès destacades per la UNODC hi figuren la gestió del fenomen de les drogues −tant pel que fa al control de substàncies amb ús mèdic com al seguiment del consum il·legal− el combat contra el crim organitzat transnacional, la lluita contra la corrupció i la lluita contra la ciberdelinqüència.

  • Política
Marsol acusa l’oposició de bloquejar solucions mentre torna a defensar la descongelació progressiva dels lloguers
  • Política
L’USdA denuncia la manca de drets laborals i alerta d’un conflicte social en absència de diàleg amb l’Executiu
  • Política
L’Executiu defensa que Macron no parlés la llengua oficial en la seva visita: “La societat andorrana és multilingüe”

