La Unió Sindical carrega contra la llei de desintervenció dels lloguers i adverteix que “el conflicte social està servit”

El projecte de llei amb què el Govern vol aixecar de manera progressiva les pròrrogues dels contractes de lloguer ha topat amb el rebuig frontal de la Unió Sindical d’Andorra. El seu secretari general, Gabriel Ubach, ha assegurat que el sindicat no comparteix l’orientació del text i que el considera insuficient en matèria de garanties per als llogaters, argumentant que la proposta no protegeix prou la persona que vol continuar vivint al seu pis després de 15 o 20 anys pagant “religiosament” el lloguer. Segons el dirigent sindical, si el llogater compleix amb les seves obligacions, “no tenen per què fer fora aquesta gent”, especialment quan es tracta de famílies. A parer seu, el text deixa massa marge de decisió al propietari en un mercat tensionat on “no hi ha pisos” disponibles a preus assequibles.
“No podem tornar a la situació que una persona es pugui trobar al carrer perquè s’ha acabat el contracte i sense cap possibilitat de tenir un habitatge digne” – Gabriel Ubach
Ubach també ha qüestionat la justificació dels increments previstos i ha advertit que, en habitatges antics d’entre 80 i 90 metres quadrats, les pujades acumulades durant cinc anys podrien arribar a situar-se entre 250 i 300 euros mensuals, segons els càlculs del sindicat. Així, el secretari general ha insistit que el problema de fons és la manca de seguretat jurídica per a l’inquilí i ha acusat el Govern de no haver resolt l’arrel de la crisi d’habitatge. “No podem tornar a la situació que una persona es pugui trobar al carrer perquè s’ha acabat el contracte i sense cap possibilitat de tenir un habitatge digne”, ha advertit. En aquest sentit, ha deixat clar que, si el text no s’esmena, “el conflicte social està servit” i no es descarten mobilitzacions.
El SEP reclama més control i eines fiscals per evitar ‘trampes’
Per la seva banda, el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, ha defensat una posició centrada en els mecanismes de control de la futura llei, amb l’objectiu de garantir que “els mecanismes de control estiguin ben fets” i que no es deixi en mans exclusivament dels llogaters la responsabilitat de denunciar possibles irregularitats. Segons ha advertit, molts inquilins no disposen d’informació suficient per saber quin era el preu anterior d’un habitatge ni si l’augment aplicat s’ajusta o no a la normativa, motiu pel qual s’ha demanat que el registre de la propietat estigui operatiu abans del 2027.
A més, Esteves ha plantejat que les limitacions no s’apliquin només als contractes actualment prorrogats, sinó també als nous contractes del mercat lliure, bé sigui mitjançant fórmules de preus de referència, bonificacions fiscals o penalitzacions si els increments són excessius. “Hem anat a fer propostes per millorar la llei i fer-la més garantista”, ha resumit, tot assenyalant que l’objectiu hauria de ser acostar progressivament els contractes més baixos a un preu de referència entorn dels 10 euros per metre quadrat, amb límits temporals i percentatges modulats.
La CEA demana prudència i aposta per una anàlisi “transversal”
Des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), el seu president, Gerard Cadena, ha optat per la prudència i ha evitat fixar una posició definitiva fins a disposar del text complet. “És molt precipitat”, ha afirmat, tot assenyalant que l’entitat analitzarà el projecte amb detall una vegada el Govern el faci arribar formalment abans del dictamen previst al Consell Econòmic i Social a inicis de març. Tanmateix, ha remarcat que la CEA analitzarà la reforma des d’una òptica àmplia, tenint en compte tant els propietaris de béns immobles com la resta d’empresaris que, sense ser arrendadors, també es veuen afectats per l’impacte de l’habitatge en els seus treballadors. “És una visió transversal la que farem nosaltres”, ha conclòs.