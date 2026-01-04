La Unió Sindical adverteix que la nova reforma laboral consolida un model sense drets col·lectius al sector privat

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha fet públic un comunicat en què exposa el que considera la “realitat efectiva del sistema laboral andorrà”, la qual, segons el sindicat, està “molt allunyada del relat que el Govern intenta imposar”. Així, assenyala que és l’únic sindicat amb representació efectiva al sector privat i l’únic que ha signat un acord amb la patronal en el marc del Consell Econòmic i Social. En aquest sentit, remarca que “barrejar aquests àmbits en el debat públic genera confusió i permet construir un relat de consens que no respon a la realitat del sector privat”, i afegeix que “permet al Govern fabricar una imatge de consens sindical que no existeix en el sector privat”.
Pel que fa a l’acord signat el 23 de setembre del 2025 amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), el sindicat subratlla que tenia un abast “clarament delimitat” i limitat a la reforma del títol IV de la Llei de relacions laborals, relatiu a la representació dels treballadors. Segons el comunicat, “aquest únic acord no era, ni pretenia ser, una reforma estructural del sistema laboral”, i denuncia que l’ús que n’ha fet el Govern constitueix “una instrumentalització deliberada d’aquest acord tècnic per justificar una reforma que evita afrontar els problemes de fons”.
Actualment, només 14 empreses disposen d’algun instrument col·lectiu registrat, de les quals només quatre tenen un conveni col·lectiu d’empresa: “Les dades oficials desmunten el discurs governamental”
L’USdA aporta dades oficials per descriure la situació de la negociació col·lectiva al país. Actualment, només 14 empreses disposen d’algun instrument col·lectiu registrat, de les quals només quatre tenen un conveni col·lectiu d’empresa. Segons el sindicat, “les dades oficials són demolidores i desmunten el discurs governamental”. A més, es destaca que en més de dotze anys només s’han signat quatre convenis col·lectius a tot Andorra, corresponents al SAAS, CTRASA, ATS i la CASS, tots en empreses del sector públic o parapúblic.
Per a l’USdA, aquest balanç “no pot presentar-se com un avenç, sinó com una renúncia política deliberada a garantir drets col·lectius reals”, ponderant que la manca de negociació col·lectiva al sector privat està directament relacionada amb el marc legal vigent. “La negociació col·lectiva no està normalitzada perquè el marc legal manté un element dissuasiu fonamental: l’acomiadament no causal”, afirma el comunicat, el qual afegeix que aquesta figura “contravé la Carta Social Europea i converteix qualsevol dret col·lectiu en paper mullat”.
“Sense convenis col·lectius, sense protecció davant l’acomiadament arbitrari i sense drets col·lectius efectius, el diàleg social a Andorra no existeix” – Unió Sindical d’Andorra
Durant les negociacions amb la patronal, l’USdA assegura haver proposat mesures per fer possible una negociació col·lectiva efectiva, com ara el finançament per garantir el compliment dels acords, la promoció activa de la representació sindical i mecanismes de protecció. Segons el sindicat, “totes aquestes propostes van ser rebutjades, tant per la Patronal com pel Govern”, fet que ha derivat en “una reforma limitada, que no altera l’equilibri de poder existent i que perpetua un model laboral basat en la por i la precarietat”.
El comunicat atribueix la responsabilitat política d’aquesta situació a la ministra competent, al cap de Govern i als grups parlamentaris Demòcrates i Ciutadans Compromesos, els quals, segons l’USdA, tenen la capacitat “de corregir aquesta reforma o de consolidar definitivament un model laboral sense drets col·lectius reals al sector privat”. Finalment, afirmen que “el problema no és la manca de diàleg, sinó la manca de voluntat política”, i conclouen que “sense convenis col·lectius, sense protecció davant l’acomiadament arbitrari i sense drets col·lectius efectius, el diàleg social a Andorra no existeix”.