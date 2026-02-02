La trobada entre Tor i Duch encarrila el Pla de cooperació entre Andorra i Catalunya per al 2026 – 2030

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, han mantingut una reunió de treball a la seu del Govern en què han ultimat el Pla de treball Andorra–Catalunya per al període 2026–2030, amb l’objectiu de reforçar els vincles entre ambdós territoris i consolidar la cooperació transfronterera durant els pròxims quatre anys.
La trobada ha servit per tancar el document que fixa el full de ruta de la col·laboració bilateral, que adoptaran formalment el cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunió prevista per als pròxims mesos.
“La trobada referma les relacions tradicionals de veïnatge entre Andorra i Catalunya i les estructura al voltant d’eixos de treball en benefici de la ciutadania” – Imma Tor
Durant la reunió, ambdues parts han posat l’accent en els projectes estratègics en matèria d’infraestructures, amb especial rellevància per a l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell, considerat una porta aèria clau per al Principat. En aquest sentit, s’han destacat els avenços en l’ampliació de rutes, la millora de l’operativa i la possibilitat de disposar d’un punt fronterer Schengen. També s’ha abordat el projecte POCTEFA TRAMVALIRA, liderat per Andorra, que estudia la viabilitat d’un sistema de transport públic segregat entre Andorra i la Seu d’Urgell.
Jaume Duch ha remarcat –en declaracions per a RTVA– que “la relació amb Andorra és una prioritat” i ha subratllat que una bona coordinació amb el Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya “facilita les coses”, ja que es tracta d’una relació que ha qualificat de “tripartida”. El conseller ha defensat el projecte de tramvia transfronterer i ha afirmat que “això hauria de tirar endavant”, tot incidint en la necessitat de respectar el medi ambient i d’apostar per sistemes de transport eficients. Segons Duch, els trens lleugers “contaminen menys” i funcionen amb energia elèctrica, un model ja implantat en molts països.
“La relació amb Andorra és una prioritat i tenir una bona coordinació amb l’Estat espanyol facilita una cooperació efectiva entre territoris veïns” – Jaume Duch
La reunió també ha permès fer un balanç positiu del Pla de treball 2024–2026, que ha intensificat la cooperació i ha obert noves vies de col·laboració en sectors clau com infraestructures, energia, residus i salut. En aquest marc, s’ha tractat el desenvolupament de l’Espai Andorra–Pirineus, amb especial atenció a la possible creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial com a instrument per impulsar projectes estratègics, així com la importància de comptar amb la participació de la regió d’Occitània.
La ministra Imma Tor ha destacat en un comunicat que la trobada “referma les relacions tradicionals de veïnatge entre Andorra i Catalunya” i que el pla estructura aquesta cooperació “al voltant d’uns eixos de treball en benefici de tots els ciutadans de banda i banda de la frontera”, amb l’objectiu d’afavorir el creixement econòmic compartit.