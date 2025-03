Dia de la Constitució

Una sessió tradicional de Consell General en què les delegacions parlamentàries treuen pit per la feina feta el 2024

Mentre que Coma destaca la lluita contra la corrupció, López ressalta el compromís amb la seguretat i la representació juvenil

En el marc de la sessió tradicional de la Constitució al Consell General, coincidint amb el 32è aniversari de la Carta Magna, alguns dels membres parlamentaris de la majoria han exposat els informes de les delegacions a diferents assemblees internacionals. En primer lloc, la demòcrata Berna Coma, ha detallat l’activitat de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) durant el 2024, tot indicant que el Principat ha participat en les quatre assemblees celebrades durant l’any, centrant-se en la lluita contra la corrupció i la defensa dels drets dels col·lectius més vulnerables.

Així mateix, Coma – qui encapçala la delegació juntament amb els consellers Meritxell López, Cerni Escalé i Susanna Vela – ha subratllat el compromís per portar Andorra als comitès internacionals i ha esmentat la presentació de la convenció de la Intel·ligència Artificial (IA), que serà ratificada pel Consell General per impulsar la digitalització del país. “Vam donar suport a la inclusió dels joves en l’activitat política durant la primera assemblea”, ha afirmat.

D’altra banda, la pròpia Lopez ha presentat l’informe sobre la participació d’Andorra a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA) corresponent al 2024, destacant que el conflicte a Ucraïna ha estat un dels eixos centrals i recordant, al mateix temps, que es compleixen dos anys des de l’inici de la guerra. “L’OSCEPA ha raonat per garantir societats més igualitàries i que això sigui un punt central de la seva agenda“, ha ponderat López.

Tanmateix, la demòcrata ha afirmat que en una taula rodona amb joves es va concloure que calia més representació juvenil en la participació política. A Bucarest, la delegació va presentar dues esmenes a la declaració d’aquest país, i posteriorment, a Dublín, van assistir a una sessió per parlar del paper de l’OSCEPA en els compromisos mediambientals. “Ha estat un any molt productiu en matèria de seguretat”, ha subratllat.

Finalment, el conseller general de Demòcrates per Andorra, Pere Marsenyach, ha informat sobre la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània (APM), explicant que es va presentar una baixa per a l’assemblea, la qual ha permès la participació en altres cinc organismes similars. Al maig, la delegació va abordar temes rellevants com el terrorisme, els progressos en IA i la biodiversitat en el creixement econòmic. D’aquesta manera, Marsenyach ha volgut destacar que “el Consell General comparteix els seus ideals i agraeix la participació dels membres de l’exdelegació”.