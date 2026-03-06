França afirma que el risc és igual al d’abans del despreniment mentre uns sensors amb semàfor vigilaran la via

La carretera RN20 tornarà a obrir dilluns vinent a les sis del matí en els dos sentits després de cinc setmanes tancada per l’esllavissada del 31 de gener. La reobertura es farà amb un dispositiu de seguretat específic que obligarà els conductors a no aturar-se en un tram d’uns 500 metres i a respectar estrictament el semàfor instal·lat. Així ho han explicat aquest divendres sobre el terreny les autoritats andorranes i franceses, que han detallat com funcionarà el pas habilitat mentre continuen els estudis sobre l’estabilitat de la paret rocosa.
El ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha destacat que es tracta d’“una gran notícia per Andorra” i ha felicitat França per la rapidesa amb què s’han executat uns treballs tècnicament complexos. Així, el ministre ha recordat que inicialment es preveia que les obres poguessin allargar-se fins a tres mesos, però finalment la carretera podrà tornar a obrir després d’un mes i una setmana de treballs.
La reobertura de la via es farà amb un sistema de control instal·lat a la paret rocosa que permetrà detectar possibles moviments de roques. El prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, ha afirmat que la decisió d’obrir la carretera s’ha pres després d’una anàlisi tècnica del risc i ha assegurat que el nivell actual és “idèntic” al que existia abans de l’esllavissada. De fet, ha remarcat que el control és ara superior perquè la paret està instrumentada amb sensors capaços de detectar un despreniment.
Segons ha detallat, el sistema activarà automàticament un semàfor vermell intermitent si es detecta la caiguda d’un bloc de roca. “Si el semàfor vermell parpelleja, cal aturar-se immediatament”, ha advertit. Quan el semàfor no estigui activat, els conductors podran passar però sense aturar-se en cap moment dins del tram afectat.
No obstant això, les autoritats franceses també han indicat que durant aquest cap de setmana es faran proves del sistema de seguretat per comprovar que tots els dispositius funcionen correctament abans de la reobertura prevista per dilluns al matí.
Entrant en detalls, Brabant ha explicat que aquesta zona té una longitud aproximada de 500 metres i ha advertit que l’estacionament o qualsevol aturada hi estarà estrictament prohibit. “No s’hi pot parar ni per fer una fotografia”, ha remarcat. El prefecte també ha indicat que la ‘gendarmerie’ vigilarà el compliment d’aquestes mesures de seguretat.
Els detalls tècnics dels treballs els ha exposat el director de la Direction interdépartementale des routes del sud-oest, Hubert Ferry-Wilczek, que ha explicat que la reparació de la carretera en si mateixa no ha estat la part més complexa dels treballs, ja que aquesta intervenció es va poder completar en aproximadament una setmana. “Reparar la carretera és el nostre ofici, la dificultat era estabilitzar la paret rocosa”, ha afirmat.
Per fer-ho, els equips tècnics han hagut de baixar amb cordes per la paret i instal·lar ancoratges profunds a la roca per estabilitzar els blocs que presentaven risc de despreniment. Aquest procés s’ha vist dificultat per les condicions meteorològiques de l’hivern, amb episodis de neu, vent i pluja que han impedit treballar durant diversos dies.
L’actuació executada fins ara ha suposat un cost aproximat d’un milió d’euros. Així ho ha indicat Ferry-Wilczek, que ha remarcat que es tracta d’una intervenció excepcional. “És un esllavissament molt important i amb impactes molt significatius”, ha assegurat.
El responsable de carreteres també ha detallat que el sistema instal·lat funciona amb fils i sensors que, en cas de trencar-se per la caiguda d’una roca, envien immediatament un senyal que activa el semàfor vermell per impedir el pas dels vehicles.
Més estudis i talls futurs
Tot i la reobertura imminent, les autoritats franceses han recordat que els treballs a la zona no han acabat. Segons ha indicat Brabant, durant els pròxims tres mesos es faran estudis complementaris per analitzar una massa rocosa d’uns 500 metres cúbics que encara queda pendent de tractar.
El prefecte ha reconegut que la carretera haurà de tornar a tancar-se en algun moment dels pròxims dos anys per completar la consolidació del talús, tot i que encara no es poden concretar ni els terminis ni la durada d’aquestes futures obres.
En la mateixa línia, Ferré ha explicat que els estudis que es faran durant els pròxims mesos hauran de determinar si aquesta massa rocosa s’ha d’estabilitzar definitivament o bé provocar-ne una caiguda controlada. “Sempre es buscarà un mes de baixa temporada que impacti el menys possible, sobretot a l’economia del Pas de la Casa”.
En aquest sentit, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha destacat que els treballs s’han completat en un termini molt més curt del que s’havia previst inicialment. “Esperem que dilluns es pugui començar a recuperar la normalitat”, ha afirmat. La cònsol també ha explicat que els comerciants del Pas han rebut la notícia amb satisfacció i confien que el restabliment del trànsit amb França permeti reprendre l’activitat habitual.