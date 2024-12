La reunió d’Espot a Catalunya també obre la porta a accelerar la concessió dels permisos de residència espanyols

El cap de Govern, Xavier Espot, i el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, s’han reunit aquest dilluns a Barcelona amb l’objectiu de reforçar la cooperació transfronterera entre les dos administracions i per abordar temàtiques relatives a les infraestructures i mobilitat. D’igual manera que a la trobada també han acordat la creació d’un grup de treball sobre qüestions migratòries.

Un acord que s’ha tancat a la Delegació del Govern espanyol a Barcelona i que comptarà amb un grup de treball conformat per una representació de l’executiu andorrà i, per la banda espanyola, amb membres de la Secretaria d’Estat de Migracions del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i per membres de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior, com també amb altres membres de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya. Es tracta, així doncs, d’una comissió de la qual aviat se’n concretarà la composició i el calendari de treball, i que estudiarà, entre altres aspectes, com agilitzar els permisos de residència i treball dels ciutadans andorrans a Espanya.

Val a dir que aquest grup de treball també tractarà sobre la relació entre els assumptes de l’Estat espanyol a Catalunya i a Andorra. Així, un d’aquests punts d’estudi serà la situació de l’Aeroport d’Andorra-La Seu, que és de titularitat del Govern de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt, el delegat del Govern espanyol ha fet saber que els vols provinents de països de fora de l’espai Schengen podran operar des de l’Aeroport sota el control i supervisió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

Per la seva part, el cap de Govern ha explicat a Prieto que les negociacions de l’Acord d’associació amb la Unió Europea van finalitzar el desembre de l’any passat i, que al llarg d’aquest 2024, l’Executiu ha realitzat accions de comunicació per explicar-lo amb calma a la ciutadania i que, després de la signatura de l’Acord, es preveu celebrar una consulta vinculant al voltant d’aquest. En darrer lloc, i amb l’objectiu de donar continuïtat als acords sorgits d’aquesta reunió, Xavier Espot ha convidat a Prieto a visitar el Principat i celebrar així una nova reunió de treball.