La quota de temporers arriba al 74% de validacions i Govern afirma que sense incidències derivades de l’Entry/Exit

El nombre de sol·licituds de treball temporal d’hivern presentades al Servei d’Immigració es manté en valors similars als de la temporada anterior i, segons el Govern, l’entrada en funcionament de l’Entry/Exit System no ha suposat cap incidència en els processos de contractació. Així ho ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, destacant de l’obertura de la quota, s’han registrat prop de 3.900 sol·licituds, de les quals se n’han validat gairebé 3.700, l’equivalent al 74% del contingent disponible. El percentatge de peticions rebutjades es manté al voltant del 10%, una xifra semblant a la dels darrers anys.
Casal ha situat aquestes dades en el context actual de la temporada d’hivern, ja en marxa i a les portes del període de Nadal, moment en què la majoria de plantilles del sector turístic ja estan configurades. En aquest sentit, ha destacat que el pont de la Puríssima ha estat una primera prova per valorar la resposta del mercat laboral i que els establiments han pogut atendre l’arribada elevada de visitants “de manera satisfactòria”.