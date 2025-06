Enquesta política primavera 2025

El retorn de Donald Trump a la Casa Blanca genera por i preocupació creixent entre la ciutadania andorrana

Set de cada deu enquestats consideren que el seu nou mandat tindrà un impacte negatiu en la democràcia, el clima i la seguretat mundial

La figura de Donald Trump continua generant un fort impacte a escala internacional, i Andorra no n’és una excepció. Segons la darrera Enquesta Política de Primavera 2025, elaborada pel Grup de Sociologia d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), el retorn de Trump a la presidència dels Estats Units provoca una preocupació clara entre la ciutadania andorrana, que manté un alt nivell d’interès en el desenvolupament polític del país nord-americà.

El 61,3% dels enquestats asseguren seguir amb molt o bastant interès la política dels Estats Units, una xifra que reforça el pes mediàtic i estratègic de Washington en l’imaginari polític andorrà. En aquest context, la percepció sobre el segon mandat de Trump és molt majoritàriament negativa: un 54,4% diu sentir preocupació, mentre que un 17,9% expressa por. Només una minoria mostra sentiments positius: un 7,1% es declara optimista i un 2,9% té esperança.

Les dades qualitatives també aporten matisos. Entre les respostes obertes, es recullen expressions com “decepció”, “inquietud”, “sorpresa” o fins i tot “traïció”. D’altres, amb menys pes estadístic, mostren curiositat o ironia, i només casos aïllats expressen admiració o conformitat amb algunes idees de l’actual president dels Estats Units.

Pel que fa als àmbits d’impacte percebuts, l’enquesta assenyala un rebuig notable a la figura de Trump en aspectes fonamentals de la política internacional: un 76,9% creu que el seu lideratge tindrà un efecte molt o bastant negatiu sobre els valors democràtics, mentre que un 73% opina el mateix en relació amb la lluita contra el canvi climàtic. També es detecta una visió crítica pel que fa a la seguretat mundial (67,5%) i el comerç internacional (73,1%).

Aquestes percepcions s’inscriuen en un marc en què la majoria de la població andorrana es decanta per una aproximació multilateral: el 42,9% defensa que les relacions amb els Estats Units s’haurien de gestionar conjuntament amb la resta d’Europa, mentre que només el 15,9% aposta per una negociació directa amb Washington. Un 30% considera que no cal establir cap mena de negociació bilateral.