La Massana comptarà amb un nou edifici de 30 immobles de lloguer assequible al carrer Pradet de l’Aldosa

Govern ha fet un nou pas per construir un edifici amb una trentena d’habitatges de lloguer assequible al carrer Pradet de l’Aldosa de la Massana, en una parcel·la de 2.394 metres quadrats cedida pel comú massanenc. Així, aquest dimecres s’ha donat llum verda a la licitació del concurs nacional per seleccionar el professional de l’arquitectura que s’encarregarà de la redacció del projecte i de la direcció de l’obra, després que el passat juliol del 2025 es signés el conveni de col·laboració entre les dues administracions implicades.
Cal destacar que el futur immoble disposarà de 30 pisos destinats al lloguer assequible, els quals se sumaran als 70 habitatges que actualment ja formen part de l’oferta a preu assequible de la parròquia, situats al complex Ribasol d’Arinsal. Val a dir també que el projecte haurà d’integrar-se en l’entorn i inclourà també la construcció d’un nucli vertical de comunicació d’ús públic dins de la mateixa parcel·la, format per un ascensor i una passarel·la que permetran connectar la zona on s’aixecarà l’edifici amb la part superior de l’Aldosa.
Amb l’aprovació de la licitació, s’obre ara el procediment per seleccionar el professional que haurà de redactar el projecte i assumir posteriorment la direcció dels treballs. Les propostes s’hauran de presentar en un termini de 20 setmanes. Ja el juliol de l’any passat, quan Xavier Espot i Eva Sansa van signar el conveni pertinent, es va fixar com a previsió tenir enllestit l’edifici amb la trentena de pisos de lloguer assequible a finals del 2027.