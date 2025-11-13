Tombada la proposta de Concòrdia per endurir els requisits d’immigració i limitar la inversió estrangera

El Consell General ha rebutjat la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei d’Immigració presentada per Concòrdia, amb 20 vots en contra i 8 a favor. El text volia incrementar de manera notable la inversió exigida tant als residents sense activitat lucrativa com als treballadors per compte propi i eliminar la possibilitat d’invertir en béns immobles. Tant des del Govern com des de la majoria parlamentària han considerat les mesures “massa elevades” i “poc ajustades a la realitat“, mentre que Concòrdia ha defensat que són necessàries per contenir l’especulació i l’increment de preus al mercat immobiliari.
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha remarcat que el Govern ja té pràcticament a punt un Projecte de Llei, destinat a donar continuïtat a les mesures de la Llei Òmnibus. Tot i coincidir amb Concòrdia en la necessitat d’actualitzar alguns llindars, Molné ha considerat que els imports proposats “no són proporcionals”. En concret, ha afirmat que els 50.000 euros a fons perdut per als treballadors per compte propi són “massa elevats” i que seria “més adequat” establir-los en 30.000 euros. També ha defensat que l’increment de la inversió per als residents passius “ha de situar-se en uns 800.000 euros i no en un milió”, i ha rebutjat eliminar la possibilitat d’invertir en immobles.
Des de Concòrdia, el president del grup, Cerni Escalé, ha defensat que cal actuar “de manera immediata” i ha avisat que els requisits actuals “inflen els preus de compra i, de retruc, els de lloguer”. Escalé també ha advertit que algunes mesures que proposa el Govern “podrien ser contradictòries amb l’Acord d’associació” pel que fa a dipòsits i aportacions a fons perdut, i ha instat l’Executiu a “dir la veritat sobre els límits que implica l’Acord”.
Al seu torn, el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha remarcat el vot contrari del seu grup i ha criticat el que considera una visió “selectiva” sobre la immigració: “Tinc la sensació que la gent que paga tants impostos molesta. Els passius aporten, i sense el creixement demogràfic d’aquests anys no recaptaríem el que recaptam avui sense pujar impostos”. Naudi ha defensat que el mercat del lloguer “necessita més protecció que el de compravenda” i ha alertat que Concòrdia planteja “una pujada massa ràpida dels llindars”.
Des d’Andorra Endavant, Carine Montaner ha expressat un posicionament similar i ha advertit que “un país que gira l’esquena als inversors és un país que té els dies comptats“. Segons Montaner, els residents passius “no bloquegen el lloguer” i demana a Escalé evitar caure en “discursos fàcils”, afegint que “gràcies als inversors podrem finançar un parc públic d’habitatge”.
El grup Socialdemòcrata, en canvi, ha anunciat el vot favorable. El conseller Pere Baró ha afirmat que el PS “comparteix la major part del text” i ha retret incoherències al Govern: “Diuen no a aquesta proposició però presenten una llei nova que contradiu elements de la Llei Òmnibus“. A més, Baró ha reclamat més humilitat al Govern: “Des de l’oposició també aportem bones idees”.
D’altra banda, el president demòcrata, Jordi Jordana, ha defensat el vot contrari a la proposició. Tot i compartir la diagnosi de Concòrdia, Jordana ha remarcat que la proposta “imposa una inversió de 250.000 euros als treballadors per compte propi” i que això “no és assumible” sense crear les condicions adequades. També va recordar que el projecte de llei del Govern “és més complet” i ja preveu mesures com el control dels temporers i noves limitacions a la inversió estrangera.