La majoria parlamentària tomba totes les esmenes dels grups de l’oposició al projecte de pressupost per al 2026

La majoria parlamentària, formada per Demòcrates per Andorra i Ciutadans Compromesos, ha rebutjat totes les esmenes presentades pels grups de l’oposició al projecte de pressupost per a l’exercici 2026. En concret, han quedat tombades les 19 esmenes formulades pel grup parlamentari de Concòrdia i les cinc registrades per la bancada Socialdemòcrata, ja que Andorra Endavant no va poder presentar propostes dins del termini establert.
Cal destacar que el debat i votació de les esmenes s’ha dut a terme en comissió legislativa, pas previ a la votació definitiva del pressupost en sessió plenària. Si es compleix el calendari previst, el projecte de llei es portarà a votació a la cambra parlamentària el pròxim dijous 22 de gener. En aquest sentit, des de Concòrdia s’ha afirmat en declaracions a EL PERIÒDIC que “nosaltres sempre hem estat disposats a arribar a acords”, tot afegint que, en el cas de la votació del projecte del pressupost per a l’exercici d’enguany, “se’ns va comunicar que no hi havia possibilitat des de la primera trobada”.
Pel que fa a les esmenes de Concòrdia, el grup havia plantejat diverses modificacions en àmbits socials, culturals i econòmics. Entre aquestes, destacava la proposta de reduir la dotació de personal de l’equip de Riba, en considerar excessiva la partida de 250.000 euros prevista; la reassignació de dos milions d’euros del pressupost d’Andorra Turisme per crear una àrea d’innovació empresarial, i el reforç de l’autoaprenentatge del català, així com l’impuls d’un pla específic contra la soledat no desitjada.