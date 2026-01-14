Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El titular de la cartera de Finances, Ramon Lladós. | Consell General / Sergi Pérez
Alex Montero Carrer
Possible votació el 22 de gener

La majoria parlamentària tomba totes les esmenes dels grups de l’oposició al projecte de pressupost per al 2026

Des de Còncordia no es mostren, aparentment, sorpresos pel succeït: "Se'ns va comunicar que no hi havia possibilitat des de la primera trobada"

La majoria parlamentària, formada per Demòcrates per Andorra i Ciutadans Compromesos, ha rebutjat totes les esmenes presentades pels grups de l’oposició al projecte de pressupost per a l’exercici 2026. En concret, han quedat tombades les 19 esmenes formulades pel grup parlamentari de Concòrdia i les cinc registrades per la bancada Socialdemòcrata, ja que Andorra Endavant no va poder presentar propostes dins del termini establert.

Cal destacar que el debat i votació de les esmenes s’ha dut a terme en comissió legislativa, pas previ a la votació definitiva del pressupost en sessió plenària. Si es compleix el calendari previst, el projecte de llei es portarà a votació a la cambra parlamentària el pròxim dijous 22 de gener. En aquest sentit, des de Concòrdia s’ha afirmat en declaracions a EL PERIÒDIC que “nosaltres sempre hem estat disposats a arribar a acords”, tot afegint que, en el cas de la votació del projecte del pressupost per a l’exercici d’enguany, “se’ns va comunicar que no hi havia possibilitat des de la primera trobada”.

Pel que fa a les esmenes de Concòrdia, el grup havia plantejat diverses modificacions en àmbits socials, culturals i econòmics. Entre aquestes, destacava la proposta de reduir la dotació de personal de l’equip de Riba, en considerar excessiva la partida de 250.000 euros prevista; la reassignació de dos milions d’euros del pressupost d’Andorra Turisme per crear una àrea d’innovació empresarial, i el reforç de l’autoaprenentatge del català, així com l’impuls d’un pla específic contra la soledat no desitjada.

Concòrdia proposa reduir la dotació de personal de l’equip de Riba en creure “excessiva” la partida de 250.000 euros

