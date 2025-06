Tercera jornada del Debat d'Orientació Política

La majoria desestima reservar pisos públics per a majors de 65 anys malgrat reconèixer-ne la necessitat

La proposta de Concòrdia no prospera tot i el suport parcial de l’oposició i l’admissió de la majoria que el col·lectiu pateix dificultats d’accés

En el marc de la tercera jornada del Debat d’Orientació Política, celebrat aquest divendres, el Consell General ha rebutjat la proposta de resolució presentada per la consellera general de Concòrdia, Maria Àngels Aché, la qual instava el Govern a reservar habitatges del parc públic a persones majors de 65 anys.

La proposta inicial plantejava destinar un 10% del total de pisos de lloguer assequible a aquest col·lectiu. Tot i així, durant el debat, Aché ha anunciat l’eliminació del percentatge concret per facilitar l’entesa, i ha reformulat el text per tal que es garantís, en qualsevol cas, una reserva efectiva per a la gent gran. “Es tracta de garantir l’accés a l’habitatge d’un col·lectiu especialment vulnerable”, ha afirmat.

Des de la majoria parlamentària, la consellera general Meritxell López ha expressat el suport conceptual a la proposta, reconeixent que el col·lectiu de més de 65 anys “té dificultats per fer front a les despeses derivades de l’habitatge”, i ha apuntalat que cal garantir-ne l’accés. Tot i així, el vot final del grup ha estat contrari.

Per part de la resta dels grups de l’oposició, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha defensat la iniciativa i ha aprofitat per reiterar la seva aposta per un model d’habitatge alternatiu amb cases modulars i petits horts. “Cada persona hauria de tenir dret a una casa amb un hortet”, ha assenyalat. En la mateixa línia, la consellera general socialdemòcrata, Judith Casal, ha reconegut que la proposta “té sentit” i ha animat a abordar també el repte demogràfic del país. Tot i això, el PS no ha donat el seu suport al text.

Aprovat per unanimitat un pla per impulsar la formació professional

Per contra, aquest divendres sí que ha quedat aprovada la proposta de resolució impulsada per la consellera de Concòrdia, Núria Segués, amb l’objectiu d’elaborar un pla estratègic nacional sobre l’ensenyament de formació professional. El text, que va ser esmenat en consens amb la majoria, preveu un termini de 12 mesos —en lloc dels 6 inicials— per al desenvolupament del pla per part del Govern.

La proposta posa el focus en la necessitat d’adaptar l’oferta formativa a les necessitats reals del mercat laboral andorrà, i contempla mesures com la diagnosi periòdica dels sectors econòmics, la creació d’un observatori d’inserció laboral, la col·laboració amb centres formatius del Pirineu i la possibilitat d’homologar títols amb països veïns. En el debat, Segués ha celebrat el suport de Demòcrates i de la resta de grups, i ha subratllat la importància “d’adaptar la proposta a la demanda real del sector i connectar millor formació i ocupació”.

Des d’Andorra Endavant, Carine Montaner ha expressat el seu suport a la iniciativa, destacant que “la formació professional és clau” i que cal apostar-hi decididament. En la mateixa línia s’ha expressat Judith Casal, del grup Socialdemòcrata, qui ha dit que “evidentment hi donarem suport” i ha coincidit amb la necessitat de fer créixer aquesta branca educativa.