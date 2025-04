Millora dels accessos entre Andorra i França

La galeria paraallaus per a l’H2 s’enllestirà al novembre i la RN 116 també veurà protegit el seu traçat

Espot assegura que entrarà en funcionament l'any 2026, i Durand avança un sistema d'informació en temps real de l'estat de les carreteres

L’Espai Columba de Santa Coloma ha acollit durant aquest matí una trobada prèvia i de preparació per a la qual tindrà lloc el pròxim 20 d’octubre a la ciutat de Tolosa entre el Govern i el prefecte de la regió d’Occitània en el marc del 9è diàleg transfronterer. És per això que avui el mandatari andorrà, Xavier Espot, ha sortit al pas per concretar alguns dels detalls importants que s’han abordat a la reunió tenint aquests com a eix central “l’estat d’avançament dels dos convenis que tenim signats amb els nostres veïns francesos quant a la millora dels accessos entre ambdós territoris”.

A aquest efecte, Espot ha subratllat que els treballs de construcció per a la galeria paraallaus al corredor d’allaus Hospitalet 2, “la qual servirà per evitar al màxim possible els cessaments recurrents a l’hivern de les carreteres nacionals 20, 320 i 22 entre Tarascon-sur-l’Ariège i la frontera francoandorrana estan progressant molt bé, i per aquesta raó tenim pensat inaugurar-la de cara al novembre“. No obstant això, el cap del Govern ha especificat que “no seria fins a principis del 2026 que aquesta estructura protectora es comenci a posar en funcionament”, afegint que s’ha d’acabar d’acordar el seu cost i finançament.

El cap de Govern, Xavier Espot, en sortir de la reunió preparatòria al 9è diàleg transfronterer juntament amb el prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand. | El Periòdic / P.M.

Sobre aquesta qüestió, Espot ha fet saber que “a causa del sobrecost que ha comportat l’operació, es durà a terme un finançament igualitari i a la meitat” per part de les dues administracions competents, deslligant que aquesta despesa s’enfilaria fins als 2.000.000 d’euros. D’altra banda, el segon conveni contempla la millora de la carretera gal·la RN 116 en direcció a Perpinyà i, per tant, a la Cerdanya francesa, “on la partida aquí és només del 40% per a Andorra i del 60% restant per a l’Estat veí”, i que habilitarà així un conjunt d’actuacions que afavoriran el seu accés.

El mandatari general ha esclarit que aquest acord es troba encara “en una fase embrionària” i que una vegada entri en vigor “es començaran a efectuar els pagaments”. D’aquesta forma, els treballs en aquesta zona contemplarien “l’eixamplament de la carretera, la prevenció d’allaus i de la seva perillositat, com també el traçat dels seus carrils d’avançament”, fent d’aquesta ruta muntanyosa un indret “més transitable i segur” per a tots els conductors.

Per la seva part, el prefecte de la Regió d’Occitània i de l’Alta Garona, Pierre-André Durand, ha comentat que la trobada d’avui amb l’Executiu andorrà ha estat “molt metòdica, constructiva i precisa”, i en la que s’han tractat “diversos temes delicats per a Andorra” com són la mobilitat, la frontera, qüestions ferroviàries i d’altres relatius a la cooperació entre les patrulles policials i dels acords duaners”. Respecte als convenis descrits, Durand ha posat en relleu que “les millores a les carreteres entre ambdós països són actualment constants gràcies a una molt bona entesa entre la direcció de rutes d’aquests”, avançant que a l’octubre es tancarà un pla d’acció “per informar en temps real, i davant casos d’urgència, als serveis competents”.