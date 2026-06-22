La fi d’una “anomalia” després de 18 anys sense reunions ‘formals’ entre el Consell General i el Congrés espanyol

La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha reiterat el suport d’Espanya al procés d’acostament d’Andorra a la Unió Europea i a la futura signatura de l’Acord, en el marc del II Fòrum Parlamentari Consell General-Congrés dels Diputats celebrat al país. Durant la inauguració de la trobada, Armengol ha qualificat l’aproximació progressiva a la UE de «projecte de gran importància estratègica» per a Espanya i ha recordat que el seu país ha estat al costat del Principat «des del principi de la negociació».
En aquest sentit, la presidenta del Congrés ha destacat que Espanya ha compartit amb les autoritats andorranes coneixements tècnics i experiència en àmbits com l’adaptació normativa, el funcionament del mercat interior europeu o la implementació de polítiques sectorials. Tanmateix, el síndic general, Carles Ensenyat, ha admès posteriorment que la qüestió no ha format part de la reunió bilateral mantinguda amb Armengol: «No és un tema que hem posat sobre la taula», ha afirmat. Amb tot, ha apuntat que la qüestió sí que podria haver estat abordada pels diputats espanyols i els consellers generals durant les sessions de treball del fòrum.
«Els parlaments representem la pluralitat ideològica de tots els països i és molt important que tothom estigui implicat en els problemes i en les solucions» – Carles Ensenyat
Més enllà del debat europeu, però, la jornada ha servit per consolidar la reactivació de les relacions parlamentàries entre Andorra i Espanya. Ensenyat ha reivindicat la creació d’una comissió interparlamentària estable després de gairebé dues dècades sense trobades formals entre el Consell General i el Congrés dels Diputats. «Creiem que aquesta situació constituïa una anomalia que era necessària corregir», ha manifestat, tot destacant que la nova estructura neix amb la voluntat d’«establir un espai estable de diàleg, intercanvi i cooperació» entre representants electes dels dos països i d’aprofundir en el coneixement mutu.
Per altra banda, Armengol també ha defensat el paper dels parlaments en les relacions bilaterals i ha subratllat que aquests permeten implicar el conjunt de les forces polítiques en els reptes compartits. «Els parlaments representem la pluralitat ideològica de tots els països i crec que és molt important que no només la part de govern, sinó que tothom estigui implicat en els problemes i en les solucions«, ha afirmat, esmentant que un major coneixement de la realitat andorrana entre els diputats espanyols pot facilitar el suport a iniciatives comunes relacionades amb la mobilitat, la cooperació transfronterera o projectes econòmics compartits.
«Qualsevol mesura que sigui per apropar comunitats, per fer que es connecti millor la gent, econòmicament i socialment, són benvingudes» – Carles Ensenyat
Així, la jornada de treball s’ha estructurat al voltant de tres grans eixos: l’acostament d’Andorra a l’espai europeu; la cooperació transfronterera als Pirineus, i els reptes vinculats a la transformació digital i la intel·ligència artificial. I entre els projectes abordats, destaca la zona econòmica especial d’Organyà, les millores de connectivitat amb l’Alt Urgell, l’aeroport de la Seu i diverses iniciatives de mobilitat ferroviària i de tramvia. «Qualsevol mesura que sigui per apropar comunitats, per fer que des d’Espanya a Andorra, o des d’Andorra a França, es connecti millor la gent, econòmicament i socialment, són benvingudes», ha conclòs Ensenyat.