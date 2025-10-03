La delegació andorrana defensa la transparència política i el dret a accedir a un habitatge digne al Consell d’Europa

La sessió de tardor de l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa (APCE) ha tancat aquest divendres a Estrasburg amb la participació de la delegació andorrana, integrada per Berna Coma, Cerni Escalé i Meritxell Alcobé. Els representants del Consell General han intervingut en diversos debats i han participat en les comissions de treball, posant l’accent en qüestions com la transparència política, l’habitatge digne i la mobilitat parlamentària.
La presidenta de la delegació, Berna Coma, ha pres la paraula en tres debats plenaris. En el primer, sobre el paper dels partits polítics, ha defensat que són “un pilar fonamental de la democràcia representativa” i ha subratllat la importància de recuperar la confiança ciutadana mitjançant la transparència. En el segon, dedicat a la crisi d’accés a l’habitatge, Coma ha remarcat que l’habitatge digne és un dret fonamental i ha exposat algunes de les mesures impulsades per Andorra per fer-hi front. El tercer debat ha abordat les amenaces a la llibertat de moviment dels parlamentaris, en el qual ha defensat que els representants polítics puguin desplaçar-se lliurement entre els estats membres per garantir el bon funcionament democràtic.
En paral·lel, Alcobé ha intervingut en el debat sobre els moviments juvenils per a la democràcia, destacant la necessitat de promoure una participació activa i continuada de la joventut en la vida cívica i institucional. Pel que fa a la feina en comissió, Escalé ha participat en la redacció de la resolució sobre el dret europeu a l’habitatge, elaborada per la Comissió d’Afers Socials i Desenvolupament Sostenible. El text fa referència explícita a les dificultats creixents d’accés a l’habitatge al Principat i a la necessitat de mesures per preservar la cohesió social.
A més, els membres de la delegació s’han reunit amb el president de l’APCE, Theodoros Rousopoulos, amb qui han abordat l’aplicació del conveni marc sobre la intel·ligència artificial, en sintonia amb les conclusions de l’acte paral·lel impulsat pel Consell General dimarts passat. Finalment, Coma, en la seva condició de vicepresidenta de l’assemblea, ha presidit el debat sobre l’informe d’activitat del bureau i de la comissió permanent, corresponent al període comprès entre el 27 de juny i el 28 de setembre, així com el debat dedicat als moviments juvenils per a la democràcia.