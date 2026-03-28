La Declaració d’Andorra reforça la presència de les muntanyes a l’agenda dels diferents convenis internacionals

La setena trobada global del Mountain Partnership, celebrada a Andorra, ha conclòs amb l’adopció de la Declaració d’Andorra, un compromís internacional per impulsar el desenvolupament sostenible de les regions de muntanya i posar aquestes zones al centre de l’agenda global. La declaració reconeix la vulnerabilitat de les comunitats de muntanya i els seus ecosistemes, i fa una crida a intensificar l’acció coordinada, inclusiva i accelerada per afrontar els reptes específics de les zones de muntanya més enllà dels reptes 2030.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha fet un balanç molt positiu de la trobada. “Hem pogut acollir a Andorra més de 150 persones de 45 nacionalitats diferents i tothom està molt satisfet amb l’organització i amb el contingut de les reunions i taules rodones, i especialment amb l’adopció d’aquesta Declaració d’Andorra”, ha asseberat Tor, tot destacant la rellevància del document per a futures trobades internacionals, especialment les relacionades amb el clima, com els convenis de les Nacions Unides sobre desertificació, canvi climàtic i biodiversitat. “Aquesta declaració ens dona visibilitat i consolida Andorra com un país capdavanter en la consideració de les muntanyes a l’agenda internacional”, ha afegit.
La ministra també ha subratllat la conferència internacional sobre muntanyes prevista pel 2027 a Bishkek, Kyrgyzstan, la primera d’aquest tipus en 25 anys, així com la importància del turisme resilient i sostenible enguany.
L’ambaixadora Noëlia Souque, en la cloenda de la trobada, ha destacat que la Declaració d’Andorra és un document de referència per a tots els membres del Mountain Partnership, que reafirma la importància de les muntanyes per a les persones, els mitjans de vida i el planeta, i que contribuirà a guiar les accions globals de desenvolupament sostenible en els pròxims anys.
També ha recordat que la declaració s’emmarca en cinc anys d’acció per al desenvolupament de les regions de muntanya (2023-2027) i que incorpora les conclusions de processos internacionals recents, així com la rellevància d’efemèrides globals properes com l’Any Internacional de les Pastures i dels Pastors 2026 i l’Any Internacional de la Dona Pagesa 2026.
Per la seva banda, Zhimin Wu, subdirector general i director de la Divisió Forestal de la FAO, ha felicitat Andorra per l’organització i ha qualificat la cimera com “un èxit total i un punt d’inflexió en la història del Mountain Partnership”. Wu ha valorat molt positivament les sessions, panelistes i consultes sobre la Declaració d’Andorra, i ha assenyalat que aquest esdeveniment oferirà orientacions estratègiques per a la pròxima cimera global de muntanyes i per als futurs processos internacionals sobre desenvolupament sostenible.
La trobada conclou reforçant el compromís global amb el desenvolupament sostenible de les zones de muntanya i la posició d'Andorra com a país referent en aquesta agenda internacional, un dels pocs països que ha complert els tractats internacionals de preservació mediambiental de l'ONU, com la protecció de més del 30% del seu territori natural.