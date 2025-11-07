La Coordinadora alerta que ampliar l’oferta del mercat “no servirà si els lloguers continuen sent inaccessibles”

La portaveu de la Coordinadora per un Habitatge Digne, Rebecca Bonache, ha expressat aquest divendres les seves reserves davant les dades del Sistema d’Informació dels Contractes d’Arrendament (SICAR), presentades recentment pel Govern. En declaracions a EL PERIÒDIC, Bonache ha assegurat que la plataforma està “analitzant amb deteniment el contingut del programa”, ja que “encara no s’han fet públics tots els detalls” i cal entendre “com pot afectar realment el mercat del lloguer i les persones arrendatàries”. Tot i això, ha valorat positivament “qualsevol mesura que pugui contribuir a ampliar el parc d’habitatge disponible”, si bé ha advertit que “el que cal és garantir lloguers assequibles i estables, no només augmentar l’oferta si aquesta continua sent inaccessible per a la majoria”.
“El que cal és garantir lloguers assequibles i estables, no només augmentar l’oferta si aquesta continua sent inaccessible per a la majoria” – Rebecca Bonache
En una entrevista posterior a Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), però, Bonache ha estat més contundent i ha assegurat que “l’anàlisi és molt senzill: el preu actual del lloguer no és aquest, l’estadística no és real al cent per cent”. Segons ha apuntat, “la mitjana de 1.300 euros ja és massa elevada i se situa al nivell del salari base, la qual cosa fa impossible que molta gent pugui accedir a un pis”. La portaveu ha lamentat que “no s’estigui aplicant cap topall que garanteixi lloguers assequibles” i ha advertit que, amb l’aixecament progressiu de les pròrrogues, “començaran a aparèixer bretxes importants”. “Moltes persones hauran de compartir pis, marxar del país o viure en habitacions compartides”, ha alertat.
Bonache també ha posat en dubte la representativitat de les dades del SICAR, que actualment inclouen 4.300 contractes, i ha qualificat de “contradictori” que Escaldes-Engordany encara no hagi aportat la seva informació. “Això pot fer que, quan s’incorporin, els preus mitjans augmentin encara més”, ha afegit. Pel que fa a la resposta social, la portaveu ha avançat que la Coordinadora treballa en la seva legalització com a associació i en la creació d’un model de sindicat d’habitatge, amb assemblees parroquials per donar veu a la ciutadania. “Tenim una força molt gran i, si la situació no millora, no descartem tornar a sortir al carrer”, ha conclòs.