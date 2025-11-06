El SICAR recull més de 4.300 contractes de lloguer al país i situa el preu mitjà “real” en 18,19 euros per metre quadrat

El Govern ha presentat aquest dijous les primeres dades extretes del Sistema d’Informació dels Contractes d’Arrendament (SICAR), una nova eina estadística que permetrà analitzar amb detall l’evolució dels preus del lloguer a Andorra. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha remarcat que es tracta d’una eina “imprescindible per conèixer el preu real de l’habitatge de lloguer al país” i que la seva posada en marxa ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el ministeri, l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) i els comuns, “a excepció d’Escaldes-Engordany”.
El sistema, que va entrar en funcionament el 2024, deriva del Pla pel Dret a l’Habitatge i permet recollir dades sobre adreça, data del contracte, superfície i preu de l’arrendament. Marsol ha indicat que, tot i que el procés d’introducció de dades és complex —sobretot per als contractes antics—, la informació actual (2023-2025) ja ofereix una mostra “significativa” amb 4.300 contractes registrats, l’equivalent a un 14,3% del total estimat de llars de lloguer del país. D’aquests, el 50% s’han signat en els darrers tres anys.
Del total de contractes recollits, el 67% (2.891) tenen una vigència inferior als cinc anys, mentre que la majoria (al voltant del 50%) presenten rendes mensuals compreses entre 500 i 1.000 euros
En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, ha destacat que, segons les darreres dades actualitzades, ahir al vespre s’havien registrat 4.302 contractes, mentre que aquest matí ja n’hi havia 4.317. Del total de contractes recollits, el 67% (2.891) tenen una vigència inferior als cinc anys. La majoria (al voltant del 50%) presenten rendes mensuals compreses entre 500 i 1.000 euros, mentre que prop de 400 contractes superen els 2.000 euros mensuals.
El preu mitjà del lloguer se situa en 13 euros per metre quadrat, tot i que en els contractes de més de cinc anys la mitjana baixa fins als 7,8 euros per metre quadrat. Segons l’estudi combinat del SICAR i de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF), el preu mitjà dels nous contractes iniciats el 2025 és de 18,19 euros per metre quadrat, un 4,9% més que l’any anterior. Pel que fa a la distribució territorial, Andorra la Vella concentra el major nombre de contractes registrats, seguida de Sant Julià de Lòria, mentre que la resta de comuns han anat incorporant dades “en major o menor mesura”.
Tanmateix, Marsol ha lamentat que Escaldes-Engordany no hagi registrat encara cap contracte, fet que “impedeix tenir una fotografia completa del mercat de lloguer del país”, tot recordant, però, que el Govern disposa d’eines per requerir aquesta informació, i ha avançat que la Llei pel dret a l’habitatge i el creixement sostenible (l’anomenada Llei Òmnibus) obliga totes les administracions a facilitar-la. “Ens van dir que no tenien dades segregades, però sorprèn que la resta de comuns sí que ho hagin pogut fer”, ha afegit.
Per altra banda, la titular de la cartera ministerial ha explicat que, una vegada operatiu el sistema, el ministeri ha fet un exercici per analitzar l’evolució dels preus del lloguer durant l’última dècada, combinant les dades del SICAR amb les de l’EPF. Segons ha precisat, el preu mitjà per metre quadrat dels nous contractes mostra una tendència clarament ascendent, tot i que el creixement es modera el 2025 respecte d’anys anteriors. A més, ha remarcat que les xifres “disten bastant” de les que es publiquen als portals immobiliaris o pel Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris, ja que sovint hi ha “una diferència substancial entre allò que s’anuncia i el que realment es pacta entre propietaris i llogaters”.
Tot i reconèixer que “encara falten moltes dades”, Marsol ha assegurat que el SICAR té “molt de futur” i que es tracta d’un projecte viu i en constant actualització. El Govern preveu arribar als 8.000 contractes registrats en un any, una xifra que consideren “ja rellevant” per consolidar una base estadística sòlida. Cal remarcar, però, que les dades no seran consultables pel públic general, però el ministeri publicarà informes anuals —i, si és possible, cada sis mesos— amb els principals indicadors del mercat del lloguer.