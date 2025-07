Incompatibilitat al càrrec

La cònsol Gili confia en una resolució ràpida de l’exclusió temporal del conseller David Pérez

La cònsol major assegura que el comú actua amb "seriositat i professionalitat" en el cas

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, s’ha manifestat aquest dissabte sobre la decisió anunciada aquest dijous de l’exclusió temporal del conseller escaldenc David Pérez de la junta de Govern. Gili ha manifestat que des que es va comunicar aquesta decisió no hi ha hagut cap novetat i que s’està treballant “de la manera més seriosa i professional possible” per determinar la possible incompatibilitat de Pérez. D’aquesta manera, i tot i que no és un assumpte que depengui d’ella, ha afegit que creu que “no s’hauria de demorar molt” aquesta resolució.

Qüestionada sobre les crítiques sobre el fet que es prengui aquesta decisió ara quan Pérez ja era directiu d’Empark quan va entrar com a conseller, és a dir, fa gairebé dos anys, Gili ha manifestat que “ningú sabia d’aquesta incompatibilitat que justament” es va detectar arran d’un informe de la intervenció per una demanda de la concessionària d’aparcaments comunals per fer una revisió de tarifes. En aquest sentit, ha incidit en el fet que “precisament es detecta amb aquest informe d’intervenció” aquesta possible incompatibilitat i que ara és el que s’està avaluant.

Dijous des del comú es va informar que l’exclusió del conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis es tracta “d’una decisió provisional, adoptada amb prudència i responsabilitat institucional, que deriva del procés de fiscalització que s’emmarca dins dels mecanismes habituals de control i seguiment de la gestió pública”.