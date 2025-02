La comunitat portuguesa acomiada amb estima al cònsol honorari José Manuel da Silva

12 anys i mig després, i havent passat així un total de quatre ambaixadors i quatre cònsols diferents, “ha arribat el moment de posar fi a una etapa positiva, en la que he intentat fer el millor possible i a la que guardo molta estima i sento pena en deixar”. Aquestes han estat les paraules d’agraïment del des d’avui ja excònsol honorari portuguès al Principat i a Espanya, José Manuel da Silva, amb un emotiu discurs de comiat en què ha rememorat moments tan especials com la visita al país del president de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, o el mandat de l’ex cap de Govern, Toni Martí, i també per “tot el suport i calor que m’ha brindat Andorra al llarg d’aquests anys”.

El cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, i el cap de Govern, Xavier Espot, amb l’excònsol honorífic, José Manuel da Silva, i l’ambaixador portuguès a Andorra i Espanya, Joao Mira Gomes.

Per tota la seva labor i trajectòria al capdavant del consolat honorífic, da Silva ha rebut aquesta tarda i en mans de l’ambaixador actual de Portugal al Principat i a Espanya, Joao Mira Gomes, una insígnia de distinció que l’acredita com a membre de mèrit del consolat portuguès. Un acte que no s’han volgut perdre i en el que han estat convidats dues autoritats tan assenyalades com el cap de Govern, Xavier Espot, i el cònsol de la capital, Sergi González, qui han observat amb tot detall el moment de l’obsequi.

Da Silva ha esclarit que han sigut uns anys “de molt aprenentatge i que el període de la Covid va propinar cinc anys especialment intensos de treball al costat de l’ambaixador”, al marge de recordar “que no sempre es pot treballar al gust de tothom”. Per la seva part, Mira Gomes ha referenciat que la representació diplomàtica que ha guanyat amb el càrrec “deixa una marca simbòlica per a Espanya i França i també per a la nombrosa comunitat portuguesa resident que ha atès durant molts anys en aquest bell país“.

L’ambaixador portuguès a Andorra, Joao Mira Gomes, amb els cònsols general i honorífic.

Cal remarcar que enguany s’inaugura un nou consolat general de Portugal a Andorra i del qual da Silva “desitja tots els seus encerts”. Així, i recalcant que el període postpandèmia va ser “certament complicat en haver d’enviar a molts portuguesos al seu país que estaven fent treball de temporada”, l’excònsol honorari ha sostret que “s’ha efectuat molta, molta feina en pro de la comunitat portuguesa, que això és la funció que penso que ha de dur a terme tot consolat”. Ja per tancar les seves paraules, el guardonat (que mai ha estat diplomàtic) ha valorat que el repte més important de la infraestructura és “fer-lo més gran per poder atendre a un major nombre de persones”.

Trobada de l’ambaixador Gomes amb Enric Vives

L’arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, acompanyat del bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, van rebre aquest matí la visita de l’Ambaixador de Portugal, Mira Gomes, el qual després de cinc anys de servei acreditat davant el Principat, canviarà de missió diplomàtica pròximament. En aquesta visita de comiat, l’ambaixador anava acompanyat del cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Nuno Gonçalves Jorge Pinto Da Rocha.

Val a dir que en la trobada s’ha fet balanç de les relacions actuals i de l’estreta vinculació de les comunitats portugueses a Andorra, així com s’ha discutit de l’actualitat mundial i de la prevista visita oficial del president de Portugal al país per a inaugurar la nova seu del consolat general. Al mateix temps, a la reunió també hi ha participat el representant del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez.