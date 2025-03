La Comissió d’Habitatge del PS celebra la concentració de la Coordinadora i recorda el terme de preu assequible

El partit Socialdemòcrata posa de manifest que el Projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, la designada Llei Òmnibus, inclogui el concepte de “preu assequible”. Es tracta d’un terme que ha tornat a posar sobre la taula el president de la formació, Pere Baró, fent referència aquesta tarda, i en una roda de premsa expressa, que el text proposat pel Govern i aprovat per la majoria parla de fer “exempcions a la prohibició de la inversió estrangera si aquesta es destina a arrendaments en general“, fet que el grup parlamentari considera que ha de ser, exclusivament, per a aquells que es destinin a preu assequible.

Per aquest motiu, el també president del grup parlamentari ha subratllat que les solucions passen, sobretot, per la creació d’un Fons per a l’habitatge, un Pla pel Dret a l’Habitatge 2025-2029 o la modificació de la coneguda com a “trampa del fill”, així com aportar “les eines necessàries que han de fer que aquesta llei pugui ser operativa”, ressaltant un registre de propietat, un índex de preus de referència o una definició real de preu assequible. A banda, el partit ha suscitat la seva insatisfacció perquè aquesta llei esdevingui el full de ruta de la legislatura, en creure que “generarà inestabilitat jurídica i serà inaplicable”, posant el focus en el 2027 com un any “molt poc esperançador”.

“Totes aquestes propostes es van comentar en un moment donat quan hi havia la Taula d’Habitatge per confeccionar una llei d’habitatge marc i quan estaven altres ministres al càrrec com Espot, Marsol o Torres, i tots ells les van refutar. Tot això s’ha traduït en el conjunt de 25 esmenes que hem presentat i vuit reserves, però han estat òbviament denegades”, ha sostret amb incredulitat Baró. Altrament, ha deslligat que l’aprovació de la Llei Òmnibus “no servirà per a res, que és una mentida i que la ciutadania ho haurà de pagar a un cost molt alt”. El conseller general troba, a més, que s’ha perdut un any sencer “intentant dialogar amb el Govern per modificar una legislació que, al cap i a la fi, no arreglarà en cap sentit la problemàtica principal”.

Per la seva banda, la portaveu de la Comissió d’Habitatge socialdemòcrata, Eva Calero, ha celebrat i defensat davant dels periodistes l’assemblea popular que ha organitzat públicament la Coordinadora per a un Habitatge Digne davant la plaça del Consell General aquest dijous a les 19.30 hores. “Felicitem a la plataforma per les diferents congregacions que han fixat, així com per haver-nos traslladat els seus suggeriments en molts assumptes relacionats. La lluita ha de continuar davant d’aquest Govern capitalista”, ha exposat. També ha explicat que la comissió s’ha reunit fins ara en cinc ocasions amb algunes entitats com l’Associació de Dones (ADA), el Col·legi Oficial d’Advocats, amb la Coordinadora via streaming i amb Projecte Vida i la Creu Roja.