Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'ambaixador dels Estats Units a Andorra, Benjamin León Jr., amb el síndics. | Consell General
El Periòdic d'Andorra
Visita institucional

La Casa de la Vall rep la primera visita oficial del nou ambaixador dels Estats Units d’Amèrica, Benjamin León Jr

L’ambaixador estatunidenc ha signat el Llibre d’Or del Consell General, just abans de mantenir una breu reunió amb els síndics generals

El recentment nomenat ambaixador dels Estats Units a Andorra, Benjamin León Jr., ha visitat per primer cop, aquest divendres al matí, la Casa de la Vall.

L’ambaixador nord-americà ha estat rebut pel síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, davant de la seu històrica del Consell General. León Jr. s’ha mostrat molt interessat per la història d’Andorra i, especialment, per la llarga tradició parlamentària del país.

En ser la seva primera visita, l’ambaixador ha signat el Llibre d’Or del Consell General, just abans de mantenir una breu reunió amb els síndics generals que ha servit per refermar les bones relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i els Estats Units. En aquesta trobada, també han assistit la ministra consellera, Rian Harris, i la cònsol general dels EUA a Barcelona, Lia Miller.

D’altra banda, Benjamin León Jr. serà un dels ambaixadors que assistirà demà a la sessió tradicional del Consell General amb motiu del Dia de la Constitució i a la posterior recepció oficial. En total, està prevista l’assistència d’una cinquantena de membres del cos diplomàtic acreditat a Andorra als actes organitzats per commemorar el 33è aniversari de la Carta Magna.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu