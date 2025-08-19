La capital obrirà un procediment negociat per fer realitat el projecte d’habitatge publicoprivat a Terra Vella

El Comú d’Andorra la Vella convocarà un procediment negociat amb la voluntat de tirar endavant el projecte d’habitatge de lloguer a preu regulat a Terra Vella. La corporació aposta per aquesta via després que el concurs per a la concessió s’hagi declarat desert perquè la proposta presentada no compleix els requisits establerts al plec de bases. La resolució es publicarà aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).
Quant a les pròximes actuacions, la corporació està treballant en la convocatòria d’un procediment negociat amb l’objectiu que es pugui tirar endavant la iniciativa a través de la col·laboració publicoprivada. “Com sempre hem dit, la crisi de l’habitatge és una problemàtica que s’ha d’abordar amb la col·laboració de tots els actors implicats, siguin altres administracions, entitats bancàries, particulars, societat civil o empreses”, ha indicat el cònsol major, Sergi González, afegint que “aquest punt és molt important per a nosaltres perquè entenem que les respostes han de ser col·lectives i per aquest motiu apostem per tirar endavant aquesta promoció mitjançant la col·laboració publicoprivada”, ha apuntat.
Cal recordar que el futur edifici de pisos de lloguer a preu regulat a Terra Vella preveu l’edificació d’entre 40 i 50 habitatges i un període de concessió de 50 anys. El projecte s’emmarca en la iniciativa ‘Recuperem espais públics’, a través de la qual ja s’han tirat endavant actuacions com l’aparcament CanRodes, situat a l’Antic Camí Ral, i el programa Reviu.