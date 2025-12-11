La cambra tomba la proposta d’AE que plantejava un nou model d’autònoms amb suport a joves emprenedors

El Consell General ha rebutjat aquest dijous la Proposta d’acord instant el Govern a realitzar un informe sobre la viabilitat d’implementació d’uns nous règims d’autònoms, presentada pel Grup Parlamentari Andorra Endavant. La iniciativa, que incloïa també un paquet d’esmenes registrades pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, ha estat finalment rebutjada amb 3 vots a favor, 24 en contra i cap abstenció.
La sessió s’ha obert amb la intervenció de Carine Montaner, que ha presentat la proposta d’acord i ha defensat que el sistema actual de cotització és poc adaptat a la realitat econòmica i frena especialment els joves que volen emprendre. Ha recordat que molts menors de 25 anys, tot i mantenir cobertura sanitària com a beneficiaris dels seus pares, estan obligats a assumir una quota mínima encara que no generin ingressos regulars, un punt també recollit en l’exposició de motius del document original d’AE.
Montaner ha insistit que la implementació d’un nou règim d’exempció per als joves i d’un model basat en ingressos reals “no seria complicada”, i ha afirmat que el sistema es podria automatitzar amb un intercanvi d’informació entre Tributs i la CASS. Ha defensat que l’emprenedoria juvenil necessita “respirar” i que l’Estat ha de donar “totes les facilitats del món” perquè els joves iniciïn activitats econòmiques sense càrregues excessives.
Tot seguit, la consellera socialdemòcrata Laia Moliné ha presentat les esmenes del PS, que proposaven redefinir i ampliar alguns punts de la proposta inicial. Entre les modificacions registrades, destaca la concreció d’un règim especial d’exempció temporal per a joves menors de 25 anys, amb cobertura sanitària garantida fins a 24 mesos i condicions detallades sobre beneficiaris, control econòmic i sostenibilitat del sistema. No obsant això, Montaner no ha acceptat aquestes esmenes.
En la seva intervenció, el conseller de Concòrdia i membre de la Comissió Legislativa d’Economia, Pol Bartolomé, ha reconegut que comparteix el diagnòstic i l’objectiu de la proposta. Ha afirmat que el model actual de cotització, basat en el salari mitjà dels assalariats i no en la renda real dels treballadors per compte propi, és “bona part del problema” i genera desigualtats. També ha posat en valor la importància econòmica dels gairebé 10.000 autònoms existents, dels quals 2.400 gaudeixen de quotes bonificades.
Tot i això, Bartolomé ha discrepat de la fórmula d’instar un informe al Govern. Ha remarcat que, si es volen canvis estructurals, cal apostar per una proposició de llei consensuada entre tots els grups. Ha argumentat que aquesta via seria “molt més ràpida” que encomanar un estudi que pot trigar “sis mesos o un any”, i ha convidat tots els grups a treballar en un text comú que permeti una reforma “comprensiva i urgent”.
Des de la majoria, la consellera Meritxell López ha afirmat que DA i CC comparteixen l’esperit de la proposta, i ha reconegut el paper fonamental dels autònoms en l’evolució econòmica del país, que han contribuït a “passar d’una economia rural a una de moderna i avançada”. Tot i això, ha explicat que la majoria no dona suport a la iniciativa perquè considera que el mecanisme de la proposta d’acord no és la via òptima per abordar reformes d’aquest abast.
En una segona intervenció, Montaner ha replicat que “la voluntat política s’expressa en aquesta cambra” i que el model proposat és perfectament viable. Ha defensat que l’automatització del sistema és senzilla i que el país necessita mesures immediates per incentivar l’emprenedoria. Bartolomé ha reiterat que el poder de canviar les coses existeix, però que la via més eficient és una proposició de llei conjunta. La votació final, però, ha estat contundent: 3 vots a favor, 24 en contra i cap abstenció. La proposta d’acord ha quedat així descartada.
Aprovat el Pla d’Estadística 2026-2029
En un altre punt, la cambra ha aprovat per unanimitat el Projecte de llei del Pla d’Estadística 2026-2029, presentat per la ministra Conxita Marsol, que ha exposat els objectius generals del text i la funció del sistema estadístic per garantir dades rigoroses i actualitzades.
El debat ha continuat amb la presentació de les esmenes del Grup Socialdemòcrata, a càrrec de Pere Baró, que ha remarcat que “les dades són el llenguatge de la realitat” i ha defensat que la planificació pública necessita informació precisa per diagnosticar i actuar, especialment en àmbits com l’habitatge. Les esmenes del PS, registrades el 7 d’octubre, proposaven millores en la periodicitat i difusió de diferents indicadors estadístics esmenes ps.
Des de Concòrdia, Núria Segués ha afirmat que la llei és “una peça important per a qualsevol estat modern”, destacant que la força del pla és la seva vocació de rigor i independència. En nom de la majoria, el conseller demòcrata Pere Marsenyach ha subratllat que el pla aposta per “més dades i més qualitat”, adaptant Andorra als nous reptes socials i tecnològics.
En la rèplica final, Marsol ha lamentat el to de Baró, tot defensant que el Govern sempre actua atenent les dades disponibles. El text ha estat aprovat amb 27 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions, i marca el full de ruta estadístic del país per al període 2026-2029.