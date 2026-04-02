Josep Carles Rodríguez agafa el relleu a Carla Guerrero, qui acaba mandat, com a representant del Govern a la CASS

El Govern ha aprovat el cessament de Carla Guerrero Ruiz com a representant de l’Executiu al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), una vegada finalitzat el seu mandat, el qual expira el pròxim 27 d’abril. Al mateix temps, ha acordat el nomenament de Josep Carles Rodríguez Picart com a nou representant, càrrec per al qual se li confereixen les plenes facultats corresponents. El decret entrarà en vigor el 22 d’abril. A partir de llavors, els quatre representants de l’Executiu al Consell d’Administració de la CASS seran Marc Galabert –qui ostenta el càrrec de president–, Pilar Serrano, Jordi Cinca i Josep Carles Rodríguez.
Cal recordar que el Consell d’Administració és l’òrgan màxim de representació i d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Els membres tenen un mandat d’una durada de quatre anys i poden ser renovats en el càrrec només per un mandat consecutiu. Així, està compost per quatre membres nomenats pel Govern, dos representants dels assalariats i assimilats, un de les pensionistes i un altre escollit en representació dels empresaris i de les persones que duen a terme una activitat per compte propi.