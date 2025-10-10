Obiols agafa el relleu a Punjabi disposada a “recuperar la normalitat” i “donar un nou impuls” a l’APDA

Després de validar el nomenament ahir al Consell General, Jèssica Obiols ha jurat el càrrec com a nova cap de l’Agència de Protecció de Dades (APDA) aquest matí. “L’agència no ha passat pel seu millor moment, i intentarem que torni a recuperar la normalitat”, ha citat Obiols, esmentant que ara cal donar-li “un nou impuls”. En aquest sentit, ha indicat que una de les prioritats immediates és cobrir les places vacants, entre elles, una de les dues d’inspecció –l’altra la continuarà ocupant l’altra candidata a cap, Belina Babi–. “Hi ha molts llocs vacants, i s’ha de motivar la gent perquè es presenti a aquestes places” que fins ara, ha recordat, han tingut moltes dificultats per cobrir-se. Una vegada fet aquest pas, Obiols vol “encetar un projecte amb l’equip complet per tirar endavant noves iniciatives”, com que l’APDA “pugui sortir a informar” i fer una “tasca formativa en el sentit més ampli”.
En aquest sentit, la nova cap ha comentat que es verificarà quines són la resta de places pressupostades per també cobrir-les. Quant als sous, una mesura que l’anterior cap de l’agència, Resma Punjabi, també va demanar, Obiols ha estat clara. “És un tema complicat. El del cap està fixat per sindicatura i no hi ha res a dir”, ha proferit, mentre que el del personal que no sigui inspector “és de relació laboral”. És a dir, caldrà “veure com estan pressupostades les places”. “De moment serà una tasca d’examinar com tenim l’agència, quins mitjans hi ha i quins fan falta”, ha completat.
Qüestionada per les ingerències polítiques que Punjabi ha denunciat, Obiols ha deixat clar que no li correspon a ella fer una valoració al respecte: “Entenc que és una percepció que té ella i que arran d’això ha presentat una denúncia a Fiscalia, i serà aquesta institució la que haurà de decidir si té recorregut o no”. Així mateix, ha assegurat no estar preocupada al respecte i s’ha mostrat convençuda de poder començar “amb molt bones bases”. “A partir d’aquí, la nostra intenció és poder treballar, que l’agència recuperi el seu posicionament a nivell d’institució i que pugui fer bona feina”, ha finalitzat.