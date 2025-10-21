Interior preveu augmentar “de forma progressiva” els efectius policials al Pas de la Casa per reforçar la seguretat

El Govern ha informat que augmentarà de manera progressiva la presència policial al Pas de la Casa i que prepara un pla de xoc per combatre el contraban. La resposta, signada per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, dona sortida a les preguntes del conseller general socialdemòcrata Pere Baró, qui havia traslladat les preocupacions de veïns i comerciants de la localitat sobre la presumpta inseguretat.
Segons les dades remeses pel ministeri, el nombre de detencions al Pas de la Casa ha variat de manera notable en els darrers quatre anys. Se’n van registrar 51 el 2021, 60 el 2022, 101 el 2023, 70 el 2024 i 47 enguany. Els delictes més habituals durant aquest període han estat els relacionats amb la resistència o desobediència a l’autoritat, el tràfic o consum de drogues, els maltractaments, les amenaces o injúries i el contraban.
Pel que fa al dispositiu actual, Molné ha exposat que al Pas hi ha una patrulla permanent les 24 hores del dia durant tot l’any i que a l’hivern s’hi destinen dues patrulles nocturnes. També hi opera una patrulla del servei parroquial i una de la Unitat de Fronteres i Estrangeria que cobreix la frontera del Baladrà i es desplaça fins al nucli urbà per efectuar controls de persones que es dediquen al contraban. Des de fa tres anys, set efectius del grup de manteniment de l’ordre s’hi destinen a les nits d’hivern, caps de setmana i festius, i s’hi poden afegir reforços de la Unitat Tècnica d’Intervenció o patrulles de control a les fronteres no habilitades quan la situació ho requereix.
En la seva resposta, la ministra ha destacat que “existeix una bona coordinació entre el Comú d’Encamp i el Ministeri de Justícia i Interior”, especialment entre el Cos de Policia i el Servei de Circulació comunal, tot afegint que aquesta col·laboració es concreta a través de mecanismes com “la Taula de Treball de l’Oci Nocturn, en què són presents tant el Cos de Policia com el Servei de Circulació del Comú d’Encamp”.
Sobre l’evolució del dispositiu, Molné ha indicat que el Govern “ha anat augmentant la presència policial al Pas de la Casa i ho continuarà fent de forma progressiva” una vegada finalitzi el concurs d’incorporació d’agents que està actualment obert i amb les places de nova creació previstes al projecte de pressupost per al 2026. A més, ha anunciat que l’Executiu “properament anunciarà un pla de xoc” amb diverses mesures per reforçar la seguretat ciutadana i per “lluitar contra el contraban al Pas de la Casa”.