Manifestació del 5 d'abril per l'habitatge

Interior i la Policia aproven el recorregut sencer proposat per la Coordinadora per a aquest dissabte

La manifestació començarà a la Plaça Príncep Benlloch, al cor d’Andorra la Vella, i culminarà a la rotonda del quilòmetre 0

El Departament d’Interior i la Policia han donat llum verda al recorregut proposat per la Coordinadora per l’Habitatge per a la manifestació convocada aquest dissabte, 5 d’abril. La marxa esdevindrà una de les més rellevants dels darrers temps, ja que transitarà pels principals carrers del país, en una nova cita de la ciutadania per reinvindicar un accés digne a l’habitatge.

Segons ha comunicat Govern aquest dimecres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, “no hi ha cap intenció que la manifestació no es dugui a terme”, i s’ha destacat que l’aprovació del recorregut respon a “la voluntat de garantir el dret de manifestació i expressió dins d’un marc de seguretat i respecte mutu”. L’Executiu ha afegit que més enllà de la situació actual, “el que preocupa i ocupa és que la situació millori”, i que la tasca de l’executiu se centra ara en trobar solucions reals i sostenibles. En aquest sentit, s’està treballant en modificacions legals, com la llei d’Habitatge, per intentar pal·liar la problemàtica.

El recorregut de la manifestació que s’ha aprovat correspon a l’opció 3, que començarà a la Plaça Príncep Benlloch, al cor d’Andorra la Vella, i culminarà a la rotonda del quilòmetre 0.

A més, la Coordinadora ha anunciat accions paral·leles com talls de carreteres i marxes lentes per visibilitzar el malestar ciutadà. Un dels punts centrals de les seves reivindicacions és la regulació dels lloguers, que consideren una mesura urgent i imprescindible per garantir el dret a l’habitatge digne.