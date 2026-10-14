Govern torna a defensar la signatura de l’Acord abans del referèndum i insisteix que «no estem enganyant la ciutadania»

L’Executiu encara no ha rebut cap sol·licitud per autoritzar la concentració convocada per al pròxim dilluns 19 per reclamar que el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea se celebri abans de la seva signatura. Així ho ha confirmat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha explicat que «a hores d’ara, no s’ha rebut cap demanda per poder dur a terme aquesta manifestació. Això no vol dir que potser la rebem ara o durant les pròximes hores o dies». «Una vegada la rebem, se’n farà l’anàlisi tècnica pertinent. Si s’ajusta a la legislació vigent, s’acceptarà, com no pot ser d’una altra manera […] Sempre ens hem mostrat col·laboratius per poder trobar l’encaix necessari», ha assegurat el portaveu en ser qüestionat per l’afer.
Tanmateix, i pel que fa als terminis per presentar la demanda per tal d’efectuar la concentració ciutadana, avui seria el darrer dia per poder tramitar la sol·licitud, motiu pel qual Casal ha apuntat que «recomanaria que, si hi ha un promotor, encara que vulgui mantenir l’anonimat, faci els passos pertinents per no posar-nos tots en dificultats», tot insistint que la Policia està en disposició d’analitzar la petició ràpidament i tramitar-la. «Si hi ha una manifestació espontània, algú la convoca, perquè al final algú comença a veure la necessitat o la voluntat de tirar endavant aquesta situació. Per tant, aquests promotors, encara que no estiguin organitzats sota una organització, haurien de consultar quins són els tràmits que s’han de dur a terme», ha afegit.
«El que estem fent no és enganyar la ciutadania, sinó que seguim els passos que sempre hem descrit. Ens hem presentat a unes eleccions amb aquests passos ben definits» – Guillem Casal
Qüestionat també pel motiu de la concentració, Casal ha defensat el calendari previst per l’ens governamental i ha reiterat, com en anteriors ocasions, que la signatura de l’Acord prevista dilluns a Brusel·les no equival a la seva entrada en vigor: «El que estem fent no és enganyar la ciutadania, sinó que seguim els passos que sempre hem descrit. Ens hem presentat a unes eleccions amb aquests passos ben definits», tot remarcant que «està al nostre programa electoral i també han estat els termes en què ens hem posicionat durant el conjunt d’aquesta legislatura». «Ningú està decidint en lloc de la ciutadania. El Govern està sent conseqüent amb allò que ha descrit en tot moment i no hem de confondre què és la signatura i què és l’entrada en vigor de l’Acord d’associació. Són dues coses diferents», ha reiterat el portaveu.
«Em sobta que certes formacions polítiques que no estan a favor d’aquest Acord d’associació ara tinguin pressa per convocar el referèndum», ha continuat Casal en referència al posicionament de grups com Concòrdia, els quals han reclamat que s’avanci en el referèndum tot i mantenir una posició contrària al text negociat. En aquest sentit, el ministre portaveu ha defensat que tant els partidaris com els detractors de l’Acord puguin expressar públicament les seves opinions, recordant que «l’Acord d’associació sempre ha generat opinions a favor i opinions en contra». «Es posarà el text a disposició de la ciutadania a través d’aquest referèndum, una consulta políticament vinculant, un cop esgotats cadascun dels tràmits», ha dit.
Signatura a Brusel·les
Altrament, avui s’ha confirmat que el cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà el pròxim dilluns a Brussel·les per signar l’Acord d’associació, després que el Consell de Ministres hagi donat llum verda a la formalització del text. La signatura tindrà lloc al migdia i comptarà amb la participació del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba; el ministre d’Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, i el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič. «No estem parlant d’una posada en funcionament de l’Acord, sinó que estem fent un pas més per poder arribar al referèndum», ha remarcat Casal.
«Només en cas que el resultat del referèndum sigui favorable, l’acord serà sotmès posteriorment al Consell General per a la seva ratificació», ha detallat, destacant que aquesta aprovació parlamentària requerirà una majoria qualificada de dues terceres parts dels consellers generals, sense la qual el text no es podrà aplicar al Principat. Tanmateix, i tot i confirmar la signatura de dilluns, el portaveu ha reconegut que l’Executiu encara no pot concretar quan se celebrarà la consulta: «A dia d’avui tampoc estem en disposició d’acabar de fixar quina ha de ser la data del referèndum, perquè no sabem quan es complirà el següent pas, que és la ratificació per part del Parlament Europeu», ha indicat.